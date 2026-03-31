Delikanlı dizisinin yayın tarihi ve günü netleşti. Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla gündeme gelen yapım, yeni sezonda reyting rekabetine dahil olmaya hazırlanıyor.

Delikanlı dizisinden gelen tanıtım fragmanıyla birlikte ilk bölüme geri sayım başladı. Show TV'de ekrana gelecek Delikanlı dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün açıklandı. İşte, Delikanlı dizisine dair detaylar...

DELİKANLI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Delikanlı dizisi 6 Nisan 2026 Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak. Show TV ekranlarında yayınlanacak olan yapım, Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları ile aynı günde ekrana gelecek. Özellikle aynı gün yayınlanan Uzak Şehir dizisiyle yaşanacak reyting rekabeti şimdiden gündem olurken, izleyiciler yeni dizinin nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay ve Recai Karagöz yer alırken, senaryosu ise Aybike Ertürk imzası taşıyor. Yapımcılığını OGM Pictures üstleniyor. Yayınlanan ilk tanıtım fragmanı da kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

DELİKANLI DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Delikanlı dizisi, 6 Nisan 2026'dan itibaren pazartesi akşamları ekrana gelecek.

DELİKANLI DİZİSİ KONUSU NE?

Dizi, İstanbul’un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf’un hayat hikayesini merkezine alıyor. Ailesini ayakta tutmaya çalışan ve haksızlıklara boyun eğmeyen bir karakter olan Yusuf, çocukluk aşkı Hazan ile birlikte mütevazı bir hayat kurmanın hayalini kurar.

Ancak yaşanan olaylar Yusuf’un hayatını tamamen değiştirir. Kader onu yeraltı dünyasının, güç mücadelelerinin ve sınıf çatışmalarının ortasına sürükler. Yıllar sonra farklı bir kimlikle yeniden ortaya çıkan Yusuf’un geçmişle hesaplaşması ve intikam arayışı dizinin ana hikayesini oluşturuyor.

DELİKANLI OYUNCULARI

Mert Ramazan Demir

Melis Sezen

Salih Bademci

Mina Demirtaş

