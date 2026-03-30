Oyuncu kadrosu baştan aşağı yenilenen Cennetin Çocukları dizisine katılacak isimler belli oldu. Buse Meral ve Burak Serdar Şanal'ın yeni başrol olduğu Cennetin Çocukları dizisi yenilenen afişi, kısa zamanda gündem oldu. İşte Cennetin Çocukları dizisinin yenilenen kadrosu...

Cennetin Çocukları, Burak Serdal Şanal’dan sonra kadrosuna başarılı genç oyuncu Buse Meral’i de dahil etti. Arkeolog Zeynep’in Arafköy’e gelişi, kasabadaki dengeleri değiştirecek ve izleyicileri heyecan dolu bir serüvene davet edecek. İşte yenilenen kadroyla Cennetin Çocukları dizisi oyuncuları...

ARAFKÖY'DE ZEYNEP'İN HİKAYESİ BAŞLIYOR

Azil’in kızı olan Zeynep, babasını sadece hayırsever bir iş adamı olarak tanırken, onun üzerindeki baskısından kurtulup arkeolog olarak yeni keşifler yapma hayaliyle Arafköy’e gelir. Ancak bu gizemli kasabaya adım atmasıyla birlikte, sandığından çok daha fazlasını yaşayacağından henüz habersizdir. Zeynep’in gelişi, hem kendi geçmişini hem de kasabanın kaderini derinden etkileyecek bir sürecin başlangıcı olur.



Kayıp ikizini bulma umuduyla çıktığı zorlu yolculuğun ardından huzur arayışıyla memleketine dönen Kamil (Burak Serdar Şanal) ile bilgiye ve keşfetmeye tutkuyla bağlı arkeolog Zeynep’in (Buse Meral) yolları Arafköy’de kesişir. Geçmişin izleriyle değişen Kamil ve kendi izini süren Zeynep, bu kasabada yepyeni bir hikâyenin kapısını aralar. Arafköy’de karşılarına çıkacak sürprizler ve tehditler, ikilinin hayatını iç içe geçirirken kasabadaki dengeleri de sarsacaktır.

