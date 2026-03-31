5G teknolojisiyle uyumlu telefon ve sim karta sahip kullanıcılar, hem operatör hem de telefonda 5G sistemlerini aktif ederek, 1 Nisan'dan itibaren kapsama alanları içinde bu teknolojiyi kullanabilecek. Peki, 5G açık mı kapalı mı? Aktif olduğu nasıl anlaşılır? ? İşte Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom kullanıcıları için 5G’yi aktif etme adımları…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre Türkiye'deki 95 milyon civarında cep telefonundan 32 milyonu 5G'ye uyumlu görünüyor. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’da 4,5G uyumlu SIM kartlarla 5G kullanılabiliyor. 5G herkestarafından ücretsiz olarak kullanılacak. Herhangi bir ek tarife farkı ödemeden 5G’den faydalanılabilecek.

Kullanıcılar Android ve iPhone telefonlarda "Ayarlar" menüsünden "Hücresel" veya "Mobil Ağlar" başlığı altında en yüksek teknoloji olarak LTE veya 4,5G yerine 5G'yi görüyorsa bu teknolojiye uyumlu telefonu olduğu anlamını taşıyor.

TURKCELL’DE 5G’YE NASIL GEÇİLİR?

Turkcell uygulamasından abonelik ayarlarınızı değiştirebileceğiniz gibi, 5G yazıp 2200’a SMS

göndererek Turkcell 5G’ye geçiş yapabilirsiniz.

VODAFONE’DA 5G’YE NASIL GEÇİLİR?

Vodafone’da 5G yazıp 7000’e SMS’e göndererek veya Yanımda uygulaması üzerinden 5G’yi

açabilirsiniz.

TÜRK TELEKOM’DA 5G NASIL AKTİF EDİLİR?

Türk Telekom’da da 5G açmak için 5G yazıp 5555 SMS’e göndermek yeterli oluyor. 5G teknolojisinden

4.5G ve 5G hat ile yararlanabilirsiniz.

5G KULLANIMI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER?

Beşinci nesil mobil haberleşme için kullanıcıların en başta bu teknolojiye uyumlu bir cep telefonu ile uyumlu bir sim kartının olması gerekiyor.

Halihazırda 4,5G teknolojisi ile uyumlu sim kartlar 5G ile de uyumlu iken daha önceki teknolojilere ait sim kartların güncellenmesi şartı bulunuyor.

Uyumlu telefon ve sim karta sahip olunduktan sonra geriye bu teknolojiyi aktif etmek kalıyor. Türkiye'de bu hizmeti sunacak 3 operatörde de SMS ile veya operatörlerin mobil uygulamaları üzerinden 5G aktif edilebiliyor.

Dördüncü ve son aşamada ise telefonun "Ayarlar", "Hücresel" veya "Mobil Ağlar" kısmından şebekenin LTE veya 4,5G'den 5G'ye taşınması gerekiyor.

Uyumlu telefon ve sim kart sahip, hem operatör hem de telefonda 5G sistemlerini aktif eden kullanıcılar ise 1 Nisan itibarıyla kapsama alanı içinde bu teknolojiyi kullanabilecek.

