Bugün itibarıyla kullanıma açılan 5G hizmeti, resmen ilan edildi. Yeni nesil internet hızından kimler yararlanabilecek? Hizmeti hangi operatörler sunacak? 5G hizmeti telefonda nasıl aktif hale getirilir? İşte merak edilen soruların cevapları…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmen ilan etmesi ile bugün Türkiye’de 5G dönemi başladı. Altyapısı 23 yılda güçlü şekilde tamamlanan "5'inci nesil mobil haberleşme hizmetleri”, kısa adıyla '5G', kırsal bölgelerden şehir merkezlerine kadar Türkiye’nin dört bir yanında sunulacak.

TÜRKİYE 5G’YE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 5G’ye geçişini “81 il merkezimizde devreye alacağımız 5G’yi 2 senede her yere sunacağız. Yerli ve milli ürün kullanımını hedefliyoruz” diyerek duyurdu.

5G’nin adım adım yol haritası! Bunları yapman şart, telefonda nasıl aktif hale getirilir?

ARALIK 2042'YE KADAR SÜRECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise “5G sadece bir teknoloji değil, ülkemizin ekonomisini, sanayisini, sağlığını, ulaşımını ve tarımını dönüştürecek bir çağın adıdır. 5G hizmetleri, 31 Aralık 2042'ye kadar sürecek yetkilendirme dönemi boyunca yerli ve milli ruhu taşıyacak. 5G'yi Türkiye'de aşamalı bir stratejiyle yaygınlaşacak” dedi. Peki 5G nedir? Ne işe yarar? Kullanım alanları neler? Telefon ayarları nasıl gerçekleştirilir? İşte detaylar…

HANGİ OPERATÖRLER SUNACAK?

Türkiye’de 5G hizmetini ihaleyi kazanan operatörler Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone 5G hizmeti sunacak.

SIM KARTTA UYUMLU OLMALI

5G'den yararlanmak için cihazların bu teknolojiye uyumlu olması gerekiyor. Türkiye'de 95 milyon cep telefonundan yaklaşık 32 milyonu 5G'ye uyumlu görünüyor. 5G için sadece operatörün uyumlu olması yeterli değil. Kullanıcıların bu hizmetten yararlanabilmesi için bazı teknik şartları yerine getirmesi gerekiyor. 5G için SIM kart ve operatör ayarlarının da doğru şekilde yapılandırılması gerekiyor. Mevcut 4.5G uyumlu SIM kartlar çoğunlukla 5G ile çalışabiliyor, ancak daha eski kartların güncellenmesi gerekiyor.

AKTİF HALE GETİRİLMELİ

Bunun yanı sıra kullanıcıların, bağlı oldukları operatör üzerinden 5G hizmetini aktif hale getirmesi de lazım. Bu işlem SMS ya da mobil uygulamalar üzerinden de yapılabiliyor.

NASIL AKTİF EDİLİR?

5G’yi telefonlarda aktif hale getirmek için izlenmesi gereken adımlar şöyle;

Platform Adımlar iPhone Ayarlar → Hücresel → Hücresel Veri Seçenekleri → Ses ve Veri → “5G” Android Ayarlar → Mobil Ağlar → Tercih edilen ağ türü → “5G”

İŞTE DETAYLAR

Başlangıçta şehir merkezlerinde kullanılmaya başlayacak olan 5G, etap etap 81 ile yayılacak. Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042'ye kadar devam edecek. Türkiye’de teknolojide yeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan 5G nedir? Türkiye'de 5G süreci nasıl olacak? 5G'yi kimler kullanabilecek? 5G'nin 4,5G'den farkı ne? Hangi alanlarda kullanılacak? 5G'yi kullanabilmek için neler gerekli? İşte merak edilen soruların cevabı...

5G'NİN 4,5G'DEN FARKI NE?

5G teknolojisiyle mobil internet hızı saniyede megabit seviyesinden gigabit noktasına ulaşabilecek ve mevcut hızlar en az 10 kat artacak. En önemli farkı, sadece hız değil, milisaniyeler seviyesinde düşük gecikme ve aynı anda çok sayıda cihazın sorunsuz bağlanabilmesi olacak.

Konu Detaylar 5G Kullanımı Başlangıçta 81 il merkezinde eş zamanlı olarak devreye alınacak. İki yıl içinde ülkenin her noktasına yayılması hedefleniyor. 5G Uyumluluğu Cihazların 5G teknolojisine uyumlu olması gerekiyor. Türkiye'de yaklaşık 32 milyon cep telefonu 5G'ye uyumlu. Bu rakamın zamanla artması bekleniyor. 5G Sunan Operatörler Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ihaleyi kazanarak 5G hizmeti sunacak.

HANGİ ALANLARDA KULLANILACAK?

5G teknolojisi, hayatın pek çok alanında önemli yenilikler sağlayacak. Bu teknoloji, sağlık, sanayi, tarım, eğitim ve ulaşım gibi birçok alanda kullanılacak. Akıllı şehir uygulamaları mümkün hale gelecek. 5G, 4,5G'ye kıyasla kat kat yüksek hızlar sunacak. Büyük dosyaları saniyeler içinde indirmek mümkün olacak. Veri iletimindeki gecikme ciddi şekilde azalacak. Aynı anda çok daha fazla cihazın sorunsuz bağlanması sağlanacak. Bu da "akıllı şehirler" ve IoT (nesnelerin interneti) için temel oluşturacak. Trafik yönetimi, sürücüsüz araçlar, akıllı altyapılar daha verimli çalışacak. Doktorlar uzaktan ameliyat yapabilecek, hastalar anlık izlenebilecek. Fabrikalar daha akıllı hale gelecek, (Endüstri 4.0). Robotlar ve makineler anlık veriyle daha verimli çalışacak. Video izleme, canlı yayın, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) çok daha akıcı hale gelecek.

Teknoloji Özellikler Uygulama Alanları Faydaları 5G Kat kat yüksek hızlar, düşük gecikme, çok daha fazla cihaz bağlantısı Sağlık, Sanayi (Endüstri 4.0), Tarım, Eğitim, Ulaşım, Akıllı Şehirler, IoT Büyük dosyalar saniyeler içinde iner, veri iletiminde gecikme azalır, daha fazla cihaz sorunsuz bağlanır. Sağlık Doktorlar uzaktan ameliyat yapabilir, hastalar anlık izlenebilir. Sanayi (Endüstri 4.0) Fabrikalar daha akıllı hale gelir, robotlar ve makineler anlık veriyle daha verimli çalışır. Ulaşım Trafik yönetimi, sürücüsüz araçlar, akıllı altyapılar daha verimli çalışır. Eğlence ve İletişim Video izleme, canlı yayın, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) çok daha akıcı hale gelir.

ALTYAPISI NASIL HAZIRLANDI?

5G haberleşme altyapısının yerli ve milli imkanlarla kurulmasını teminen 5 Ocak 2023'te AR-GE destek çağrısına çıkılmıştı. Başvurusu uygun bulunan 14 firma ile 1 Ekim 2023'te sözleşme imzalanarak AR-GE destek süreçleri başlatıldı. Türkiye'de 5G için ihale süreci 2025 yılında tamamlandı. Fiber altyapı ve baz istasyonu yatırımlarıyla hazırlıklar yürütüldü.

