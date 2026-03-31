Kıskanmak 31 Mart NOW TV yayın akışında yer almadı. Dizinin neden yayınlanmadığı ve yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Son dakika yayın akışından kaldırılan dizinin 28. bölüm fragmanları takip ediliyor.

NOW TV ekranlarında salı akşamları izleyiciyle buluşan Kıskanmak, 31 Mart yayın akışında yer almamasıyla gündeme geldi. Dizinin takipçileri bu akşam dizinin ekrana gelmeme nedenini ve yeni bölüm tarihini araştırıyor.

KISKANMAK NEDEN YOK?

31 Mart 2026 Salı akşamı Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ekranlara gelmedi. Dizinin yayın akışından çıkarılmasının nedeni, aynı saatlerde yayınlanan Türkiye - Kosova milli maçı oldu. Milli karşılaşmanın geniş izleyici kitlesine hitap etmesi nedeniyle televizyon kanallarında yayın planında değişikliğe gidildi. Bu nedenle dizinin yeni bölümü yerine tekrar bölümü yayınlanacak.

Kıskanmak yeni bölüm ne zaman, neden yok? 31 Mart yayın akışından çıkarıldı

KISKANMAK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kıskanmak dizisinin yeni bölümünün 7 Nisan 2026 Salı akşamı izleyiciyle buluşması bekleniyor. Yayın akışının normale dönmesiyle birlikte dizinin kaldığı yerden devam edeceği öngörülüyor.

Başrollerinde Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan’un yer aldığı dizi, güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yeni bölümde hikayenin kritik gelişmelerle devam etmesi bekleniyor.

Kıskanmak yeni bölüm ne zaman, neden yok? 31 Mart yayın akışından çıkarıldı

NOW TV YAYIN AKIŞI 31 MART 2026

07:30 - İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Yasak Elma

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 - Kıskanmak

19:00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 - Kıskanmak (27. bölüm tekrarı)

00:00 - Yeraltı

02:45 - Şevkat Yerimdar

