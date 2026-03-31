Survivor 31 Mart TV8 yayın akışıyla birlikte izleyicilerin gündemine geldi. “Survivor bugün var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” soruları araştırılırken, programın yayınlanmama nedeni ve yeni bölüm tarihi netleşti. Programın yayın saatinde ekranlarda Kosova-Türkiye milli maçı yer alacak.

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor, 31 Mart Salı akşamı yayınlanmamasıyla gündeme geldi. Her gün yayınlanan programın bu akşam olmama nedeni takip edilirken yayın saatindeki Türkiye-Kosova maçı da dikkat çekiyor.

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

31 Mart 2026 Salı akşamı Survivor yeni bölümüyle ekranlara gelmedi. TV8 yayın akışında yapılan değişiklikle birlikte yarışmanın yerine farklı bir yayın planlandı.

Yarışmanın sıkı takipçileri, özellikle her gün yayınlanan programın neden bu akşam olmadığını merak ederken, yayın akışındaki bu değişiklik gündem oldu.

Bugün Survivor var mı, yok mu? Survivor 2026 yeni bölüm ne zaman?

31 MART SURVİVOR NEDEN YOK?

Survivor’un bu akşam yayınlanmamasının nedeni Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Kosova ile oynadığı karşılaşma oldu. TV8 ekranlarında milli maç yayınına yer verilmesi nedeniyle programın yeni bölümü ertelendi.

31 Mart tarihli TV8 yayın akışına göre akşam saatlerinde “Milli Maça Doğru” ve ardından Kosova - Türkiye maçı canlı olarak ekranlara gelecek. Maç sonrası ise “Milli Maçın Ardından” programı yayınlanacak. Survivor 31 Mart Salı akşamı ekrana gelmeyecek.

Bugün Survivor var mı, yok mu? Survivor 2026 yeni bölüm ne zaman?

SURVİVOR 2026 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor programının yeni bölümünün 1 Nisan 2026 Çarşamba akşamı yeniden izleyiciyle buluşacak. Yayın akışının normale dönmesiyle birlikte yarışma kaldığı yerden devam edecek.

Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan’ın sunumuyla ekranlara gelen Survivor’da dokunulmazlık oyunları, eleme konseyleri ve ada yaşantısı yeniden izleyiciyle buluşacak. Bir günlük aranın ardından programın temposunun kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Bugün Survivor var mı, yok mu? Survivor 2026 yeni bölüm ne zaman?

TV8 YAYIN AKIŞI 31 MART

07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 - Gel Konuşalım

12:30 - Survivor Ekstra / Canlı

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

18:45 - Milli Maça Doğru / Canlı

21:45 - Kosova - Türkiye / Canlı

00:15 - Milli Maçın Ardından / Canlı

01:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

