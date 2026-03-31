Çirkin, başrollerinde Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın yer aldığı kadrosuyla pazar akşamları izleyiciyle buluşuyor. Dizinin çekim yerleri ve hikayede geçen Hisar Mahallesi’nin gerçek olup olmadığı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Çirkin dizisi hangi köyde, nerede çekiliyor izleyicilerin gündeminde yer aldı. Özellikle Hisar Mahallesi'nin bulunduğu yer ve setin kurulduğu mekanlar merak ediliyor. Dizi yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.

ÇİRKİN DİZİSİ HANGİ KÖYDE ÇEKİLİYOR?

Çirkin dizisinin belirli bir köyde çekilmediği biliniyor. Dizide yer alan mahalle yaşamı ve sokak kültürü, gerçek bir köy yerine şehir içinde oluşturulan özel mekanlar ve setlerle yansıtıldı.

Yapım ekibi, hikayenin geçtiği atmosferi daha gerçekçi kılmak adına İstanbul’un farklı bölgelerinde çekimler gerçekleştiriyor. Bu sayede hem mahalle dokusu hem de modern şehir yaşamı iç içe bir şekilde izleyiciye aktarılıyor.

ÇİRKİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul’da yapılıyor. Özellikle ilk bölümlerde sahnelerin İstanbul’un öne çıkan semtlerinden Bebek’te çekildiği biliniyor.

ÇİRKİN DİZİSİ HİSAR MAHALLESİ GERÇEK Mİ?

Dizide geçen Hisar Mahallesi, gerçek bir yerden ziyade kurgusal bir mekan. Senaryoda mahalle, karakterlerin hayat mücadelesini ve sosyal ilişkilerini yansıtmak için özel olarak tasarlanmış bir alan olarak kullanılıyor.

Başrollerinde Nur Sürer, Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak gibi isimlerin yer aldığı dizide Hisar Mahallesi, farklı karakterlerin kesiştiği bir yer. Mahallede geçen hikayeler, aile ilişkileri ve bireysel mücadeleler üzerinden ilerliyor. Cennet'in (Nur Sürer) kızları, Yaren (Eylül Ersöz), Nehir (Sema Gültekin) ve Meryem'in yakın arkadaşı Seher (Buse Badurlar) Hisar Mahallesi'nin sakinleri olarak ön plana çıkıyor.

ÇİRKİN DİZİSİ OYUNCULARI

Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan ve Nur Sürer ve Çetin Tekindor yer alıyor.

