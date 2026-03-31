Türk televizyonlarının en çok konuşulan yapımlarından biri olan “Yasak Elma” final yapmasının ardından geçen yıllara rağmen gündemden düşmedi. 6 sezon boyunca izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi için yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaların ardından ise ''Yasak Elma yeniden mi başlıyor, yeni sezon ne zaman?'' soruları de gündeme geldi.

Final yapmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçen Yasak Elma dizisinin yeniden ekranlatra döneceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Dizinin sevenleri yeni sezon için heyecanlı bekleyişe başlarken ''Yasak Elma yeniden mi başlıyor, yeni sezon ne zaman?'' soruları da cevap aramaya başladı.

Ekranlara geri dönüyor! Yasak Elma yeniden mi başlıyor, yeni sezon ne zaman?

YASAK ELMA YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

Finalinin ardından uzun süre konuşulmaya devam eden “Yasak Elma” dizisinin yeniden ekranlara dönebileceğine yönelik iddialar gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapımın haklarını elinde bulunduran Medyapım projeyi tekrar hayata geçirmek için çalışmalar yürütüyor.

Ekranlara geri dönüyor! Yasak Elma yeniden mi başlıyor, yeni sezon ne zaman?

YASAK ELMA YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yasak Elma yeni sezon için net bir tarih paylaşılmadı. Sektörde konuşulanlara göre hazırlık sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde dizinin önümüzdeki sezonda izleyiciyle buluşması hedefleniyor. Yayın takvimi ve kanal bilgisiyle ilgili detayların ise ilerleyen dönemde netleşmesi bekleniyor.

Ekranlara geri dönüyor! Yasak Elma yeniden mi başlıyor, yeni sezon ne zaman?

YASAK ELMA YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Yeni projede hikayenin, dizinin hafızalara kazınan karakterleri üzerinden ilerlemesi planlanıyor. Yıldız, Ender, Caner ve Asuman karakterlerinin yeniden merkezde olacağı konuşulurken Eda Ece, Şevval Sam, Barış Aytaç ve Melisa Doğu’nun projede yer alıp almayacağı henüz kesinleşmedi. Oyuncu kadrosuna dair resmi açıklamaların yapılmasıyla birlikte detayların netlik kazanması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası