ÖSYM tarafından uygulanacak 2026 YKS için geri sayım sürerken, sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı adayların gündeminde yer aldı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına ilişkin takvim ve belge detayları yakından takip ediliyor.

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday 6 Şubat-2 Mart tarihleri arasında YKS başvurularını tamamladı. Başvuruların ardından adaylar şimdi gözlerini sınav giriş yerleri ve sınav takvimine çevirdi.

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

ÖSYM tarafından uygulanan sınavlarda olduğu gibi YKS için de sınav giriş yerlerinin sınav tarihine kısa bir süre kala açıklanması bekleniyor. Mevcut uygulamalara göre sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan yaklaşık 7-10 gün önce erişime açılıyor.

2026 YKS’nin haziran ayında yapılacak olması nedeniyle, sınav yerlerinin de haziran ayının ikinci haftasında duyurulması öngörülüyor. Adaylar, sınav giriş belgeleri yayımlandığında hangi okulda ve hangi salonda sınava gireceklerini öğrenebilecek.

TYT, AYT, YDT SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilecek. Belgelerde adayın sınava gireceği okul, salon, sıra numarası ve sınav kuralları yer alacak.

Sınav günü adayların bu belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunlu tutuluyor. Ayrıca belge üzerinde yer alan fotoğrafın güncel olması ve kimlik bilgileriyle uyumlu olması gerekiyor.

YKS 2026 NE ZAMAN?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Buna göre; Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te yapılacak.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15’te, Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün saat 15.45’te uygulanacak. Sınav sonuçlarının ise 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

