Türkiye'de 1994'te başlayan mobil iletişim 1 Nisan'da hizmete sunulacak 5G ile yeni bir boyuta taşınacak, mobil internette 10 kata kadar hız birçok alanda dönüşümü beraberinde getirecek. 5G ile hayatın her alanında yeni fırsatlar oluşacak. Yapılan açıklamaya göre, 22 milyonun cep telefonu 5G'ye uyumlu! Peki, 5G uyumlu telefon modelleri hangileri? İphone 14, 11, 13... 5G uyumlu mu?

Türkiye, 5G teknolojisine geçiş için son aşamaya geldi. 5G ile birlikte birçok alanda önemli gelişmeler yaşanması beklenirken, bu dönüşümde öncelik; teknolojinin yalnızca tüketildiği değil, yerli ve milli imkanlarla üretildiği bir Türkiye vizyonu olacak.



5G, ilk olarak nüfusun yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi illerde kullanılmaya başlanacak ve ilk sinyaller buralardan alınacak. Mobil iletişimde yeni bir dönemi başlatacak bu süreçte, gözler yeniden 5G uyumlu telefonlara çevrildi.

22 MİLYONUN CEP TELEFONU 5G İLE UYUMLU Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, telefon kullanan yaklaşık 85 milyon abonenin, 22 milyonun cep telefonu 5G'ye uyumlu cihazlardan oluşuyor. Türkiye'de yaklaşık olarak 96 milyon mobil abone olduğunu aktaran Uraloğlu, bunların yaklaşık 11 milyonunun makineler arasında iletişim sağlayan aboneler olduğu bilgisini paylaştı. Türkiye'deki telefonların 4'te biri kadarı 5G uyumlu telefonlardan oluşuyor.

5G UYUMLU TELEFONLAR 5G UYUMLU İPHONE MODELLERİ iPhone 12 Serisi: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max iPhone 13 Serisi: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max iPhone 14 Serisi: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 Serisi: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max iPhone 16 Serisi (En Yeni): Tüm iPhone 16 modelleri iPhone SE (3. Nesil ve Sonrası): Yenilenen iPhone SE

5G UYUMLU SAMSUNG MODELLERİ Galaxy S Serisi: Galaxy S21, S22, S23, S24 Serisi ve S25 Serisi’nin tüm Ultra, Plus ve standart modelleri. Galaxy Z Serisi: Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Z Fold 4, Z Flip 4, Z Fold 5 ve Z Flip 5 ile daha yeni çıkan tüm katlanabilir modeller.

5G UYUMLU DİĞER TELEFONLAR Galaxy A ve M Serisi "5G" ibaresi bulunan çoğu cihaz (Örn: Galaxy A56 5G, A36 5G, M33 5G, M55 5G vb.) Xiaomi 12, 13 ve 14 Serileri (Pro ve Ultra modeller dahil). Redmi Note Serisi: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro+ 5G gibi model adında 5G ibaresi olan üst düzey Note cihazları. POCO Serisi: POCO F Serisi (F5, F6 vb.) ve POCO X Serisinin yeni nesil 5G destekli modelleri. Huawei: P40 ve Mate 40 Serisi (Yeni nesil modellerde 5G modem kısıtlamaları bulunabilmektedir). OPPO / Vivo / Honor / Realme: Bu markaların son 2-3 yıl içinde piyasaya sürdüğü, özellikle orta-üst ve amiral gemisi segmentindeki tüm modelleri

Haberle İlgili Daha Fazlası