Kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri için kritik süreçte sona gelindi. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen takvim kapsamında beyanname verme süresi devam ederken, mükellefler “uzatma olacak mı?” sorusuna cevap arıyor.

KİRA GELİRİ BEYANNAMESİ UZATILDI MI?

2025 yılına ait kira gelirlerine ilişkin beyanname verme süresi, resmi takvime göre 1 Mart 2026 tarihinde başladı ve 31 Mart 2026 tarihinde sona eriyor. Son gün, kamuoyunda sürenin uzatılıp uzatılmayacağına dair beklentiler oluşsa da şu ana kadar resmi bir uzatma kararı açıklanmadı.

Konuttan 2025'te 47 bin liranın, iş yerinden ise 330 bin liranın üzerinde kira alan gayrimenkul sahiplerinin vergilerini ödemesi gerekiyor. İstisna tutarının altında kira geliri olanlar ise beyanname vermeyecek.

KİRA GELİRİ BEYANNAMESİ ÖDEME TARİHLERİ

Kira geliri vergisi ödemeleri, beyanname verildikten sonra iki eşit taksit halinde gerçekleştiriliyor. İlk taksit mart ayı sonuna kadar, ikinci taksit ise temmuz ayı sonuna kadar ödenebiliyor.

Spectrum Denetim, Danışmalık, Yeminli Mali Müşavirlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay İnci, eksik veya zamanında verilmeyen beyannameler olması durumunda mükelleflerin izaha çağrılabileceğini belirterek, Gelir İdaresi Başkanlığının denetimleri yaparken tapu ve banka kayıtlarının yanı sıra MERNİS verileriyle çapraz sorgulama yaptığını anlattı. Ayrıca, Mekansal Veri Analiz Sistemi (MEVA) programıyla emsal kira bedellerinin de tespit edildiği bilgisini veren İnci, "Beyanname verilememesi durumunda bir kat vergi ziyaı cezası uygulanıyor." dedi.

Geçen sene 450 bin adres için denetim yapıldığını, 370 bin beyannamenin ilk defa verildiğini dile getiren İnci, Türkiye'de kira geliri vergisi beyannamesi verenlerin toplamda 2 milyonun üzerine çıktığını, bu sene daha fazla beyan beklediklerini söyledi. İnci, 1 Ocak'tan bugüne kadar 120 bin kişiye SMS ve izah yoluyla bilgilendirmeler yapıldığını da sözlerine ekledi.

