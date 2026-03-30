Kira geliri elde eden milyonlarca mülk sahibini ilgilendiren beyan sürecinde sona gelindi. 2025 yılına ait kira gelirlerinin bildirimi için tanınan süre bugün (31 Mart 2026) tamamlanıyor. Mülk sahipleri ise son güne gelinirken ''Kira gelir vergisi ne zaman ve nereden ödenir, kira beyannamesi nasıl verilir?'' sorularına cevap aramaya devam ediyor. İşte detaylar...

2025 yılı içerisinde konuttan yıllık 47 bin liranın üzerinde, iş yerinden ise 330 bin lirayı aşan kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri için beyanname verme zorunluluğu bulunuyor. 1 Mart’ta başlayan süreç için son gün gelirken belirlenen süre içinde kira geliri elde edenlerin kazançlarını resmi olarak bildirmesi gerekiyor. Peki, kira gelir vergisi ne zaman ve nereden ödenir, kira beyannamesi nasıl verilir?

KİRA GELİR VERGİSİ NE ZAMAN VE NEREDEN ÖDENİR?

Kira geliri elde eden mükellefler için tahakkuk eden gelir vergisi iki taksit halinde ödeniyor. İlk ödeme için son tarih 31 Mart 2026, ikinci taksit için son gün 31 Temmuz 2026 olacak. Damga vergisinin de ilk taksitle birlikte yatırılması gerekiyor.

Mükellefler Dijital Vergi Dairesi sistemi üzerinden internet aracılığıyla banka kartı veya kredi kartı kullanarak ödeme yapabiliyor. Anlaşmalı bankalar üzerinden de havale ya da hesap aracılığıyla ödeme imkanı bulunuyor. Vergi dairelerinin vezneleri ve PTT şubeleri de ödeme yapılabilecek diğer seçenekler arasında.

KİRA BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?

Kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri, beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan gib.gov.tr adresi “Hazır Beyan Sistemi” üzerinden oluşturabiliyor. Beyanname işlemleri yalnızca internet üzerinden değil, Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulama aracılığıyla da yapılabiliyor.

Sıkça Sorulan Sorular Geçmiş veya gelecek yıllar için kira gelirinin tahsil edilmesi halinde beyanname ne zaman verilecek? Mükellefler tarafından geçmiş yıllara ait tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edilen yılın hasılatı sayılacak. Gelecek yıllara ait olup, peşin olarak tahsil edilen kira bedelleri, ödemenin yapıldığı yılın değil, ilgili olduğu yılın geliri olacak. Buna göre beyan edilecek. Kira gelirine ilişkin istisnadan kimler yararlanamayacak? Ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, yıllık 47 bin liranın üzerinde konut kira geliri elde edenler, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayrisafi tutarları toplamı 2025 için belirlenen 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar, kira gelirini süresinde beyan etmeyen veya eksik beyan edenler, istisnadan yararlanamayacak. Gurbetçilerin, Türkiye'de kiraya verdiği mülkler için beyanname vermeleri zorunlu mu? Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları bakımından dar mükellef kapsamında vergilendiriliyor. Yurt dışında yaşayan ve sistem üzerinden beyanname vermek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve yabancı kimlik numarası sahibi yabancılar, dış temsilciliklerden e-Devlet şifresi alabilecek. Ayrıca, beyannameyi Hazır Beyan Mobil Uygulaması aracılığıyla da cep telefonlarından gönderebilecek. Birden fazla kişinin meskene ortak olması durumunda beyanname nasıl verilecek? Kişilerden her birinin kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekiyor. Beyanname verilmez ya da eksik beyan edilirse cezai işlem uygulanacak mı? Elektronik ortamda verilmesi zorunlu beyannamelerin süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak. Kira beyanıyla tahakkuk edilecek gelir vergisi nasıl ödenecek? Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların banka-kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebilecek. Ödemeler taksitlendirilebilecek mi? Tahakkuk eden vergilerin birinci taksiti, damga vergisiyle birilkte 31 Mart'a, ikinci taksiti de 31 Temmuz'a kadar ödenebilecek.

