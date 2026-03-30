Kira beyannamesi için son gün! Kira gelir vergisi ne zaman ve nereden ödenir, kira beyannamesi nasıl verilir?
Kira geliri elde eden milyonlarca mülk sahibini ilgilendiren beyan sürecinde sona gelindi. 2025 yılına ait kira gelirlerinin bildirimi için tanınan süre bugün (31 Mart 2026) tamamlanıyor. Mülk sahipleri ise son güne gelinirken ''Kira gelir vergisi ne zaman ve nereden ödenir, kira beyannamesi nasıl verilir?'' sorularına cevap aramaya devam ediyor. İşte detaylar...
2025 yılı içerisinde konuttan yıllık 47 bin liranın üzerinde, iş yerinden ise 330 bin lirayı aşan kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri için beyanname verme zorunluluğu bulunuyor. 1 Mart’ta başlayan süreç için son gün gelirken belirlenen süre içinde kira geliri elde edenlerin kazançlarını resmi olarak bildirmesi gerekiyor. Peki, kira gelir vergisi ne zaman ve nereden ödenir, kira beyannamesi nasıl verilir?
KİRA GELİR VERGİSİ NE ZAMAN VE NEREDEN ÖDENİR?
Kira geliri elde eden mükellefler için tahakkuk eden gelir vergisi iki taksit halinde ödeniyor. İlk ödeme için son tarih 31 Mart 2026, ikinci taksit için son gün 31 Temmuz 2026 olacak. Damga vergisinin de ilk taksitle birlikte yatırılması gerekiyor.
Mükellefler Dijital Vergi Dairesi sistemi üzerinden internet aracılığıyla banka kartı veya kredi kartı kullanarak ödeme yapabiliyor. Anlaşmalı bankalar üzerinden de havale ya da hesap aracılığıyla ödeme imkanı bulunuyor. Vergi dairelerinin vezneleri ve PTT şubeleri de ödeme yapılabilecek diğer seçenekler arasında.
KİRA BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?
Kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri, beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan gib.gov.tr adresi “Hazır Beyan Sistemi” üzerinden oluşturabiliyor. Beyanname işlemleri yalnızca internet üzerinden değil, Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulama aracılığıyla da yapılabiliyor.