Mart ayının son günlerinden gözler bir kez daha kira zam oranına çevrildi. Yılın dördüncü ayında geçerli olacak zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılacak olan mart ayı enflasyon verileriyle netlik kazanacak. Peki, nisan ayı kira zammı ne zaman belli olacak?

Kira artış oranına ilişkin beklenti, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Mevzuata göre kira zamları, TÜİK’in açıkladığı 12 aylık ortalama TÜFE verisi esas alınarak belirleniyor. Bu kapsamda, nisan ayı kira artış dönemi gelen kiracılar, önümüzdeki ay kiralarını zamlı ödeyecek. TÜFE verileri ise her ay düzenli olarak kamuoyuna duyuruluyor.



Nisan ayı kira zammı ne zaman belli olacak? Gözler mart ayı TÜFE verilerinde

KİRA ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Kira artış oranını belirleyecek TÜFE oranları 3 Nisan 2026 Cuma günü saat 10:00'da belli olacak.



GEÇTİĞİMİZ AY KİRAYA NE KADAR ARTIŞ YAPILDI?

Mart ayı kira artış oranının hesaplanmasında esas alınan 12 aylık ortalama TÜFE, yüzde 33,39 olarak açıklandı. Buna göre, kira artış dönemi gelen konut ve iş yeri kiralarında artış oranı yüzde 33,39 olarak uygulandı.

KİRA ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Konut kiralarındaki zam oranı, artışın yapılacağı aydan bir önceki ayda TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranına göre hesaplanır. Örneğin zam ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.

İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır.

Haberle İlgili Daha Fazlası