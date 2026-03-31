2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı tek golle mağlup ederek adını finale yazdıran Türkiye'nin rakipleri belli oldu.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde deplasmanda Kosova ile karşı karşıya geldi.

Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanan mücadelede Kosova'yı 1-0'lık skorla mağlup eden ay yıldızlılar, 24 yıllık hasrete son vererek Dünya Kupası biletini almayı başardı.

MİLLİLER D GRUBU'NDA

Türkiye; ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek. Milliler, turnuvada ABD, Avustralya ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

D GRUBU FİKSTÜRÜ

13 Haziran - TSİ 07:00 - Avustralya-Türkiye

19 Haziran - TSİ 07:00 - Türkiye-Paraguay

26 Haziran - TSİ 05:00 - Türkiye-ABD

İLK KATILIM 1954'TE

Türkiye, tarihinde 3 kez Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etti. Dünya Kupası vizesini ilk kez 1950’de alan A Milli Futbol Takımı, o dönemin imkansızlıkları sebebiyle turnuvadan çekilmişti. 1954 Dünya Kupası’nda Macaristan, Batı Almanya ve Güney Kore’yle aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar, ilk maçında Batı Almanya’ya 4-1 mağlup olurken ikinci maçında Güney Kore’yi 7-0 yendi. Grup formatı gereği Batı Almanya’yla yeniden karşılaşan milliler, rakibine 7-2 kaybederek elendi.

2002'DE DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

A Milli Futbol Takımı'nın bir sonraki Dünya Kupası macerası ise 48 yıl sonra gerçekleşti. 2002 yılında play-off turunda Avusturya’yı geçerek organizasyona katılma hakkı kazanan ay yıldızlılar, turnuvayı 3. sırada tamamlayarak tarihi bir başarı elde etti.

