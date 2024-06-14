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Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası haziran ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayınladı. Buna göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,64'ten yüzde 43,52'e, dolar tahmini ise 38,78 TL'den 37,75 TL'ye geriledi.

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2024 yılı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. 

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ankete göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 43,64'ten 43,52'ye geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 31,79 oldu. 

DOLAR BEKLENTİSİ

Yıl sonu dolar beklentisi ise 38,78 TL'den 37,75 TL'ye düştü. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,80 TL iken, bu anket döneminde 41,41 TL olarak belirlendi. 

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 51,51 iken, bu anket döneminde yüzde 50,77 oldu.  TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde yüzde 50 oldu. 

BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemindeki gibi yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi de yüzde 3,7 olarak sabit kaldı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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