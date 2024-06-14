Yüzde 50'nin altına geriledi! Faiz düşüyor, dolarda sınırlı hareket…

Borsada “erteleme” sevinci! Vergi tartışmalarıyla en çok düşen hisseler

Borsada “erteleme” sevinci! Vergi tartışmalarıyla en çok düşen hisseler

Dolarda son dakika! 14 Haziran dolar fiyatı 32,50 TL’ye yakın seviyelerden yeni güne başlıyor. Döviz bürolarında ise işlemler 32,24-32,41 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Kurlarda dünkü kapanışa göre sınırlı hareketlilik dikkat çekiyor. Öte yandan yabancıların tahvil alımlarında artış ve DTH ile KKM hesaplarında çözülme devam ediyor. Gecelik TL faiz oranlarının da üç hafta sonra tekrar yüzde 50’nin altına düşmesi gözlerden kaçmadı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda oluşan TL likiditesi bolluğu zaman zaman gecelik faizler üzerinde “düşürücü etki” yapıyor. Benzer eğilim dün de gerçekleşti. “TL REF” olarak bilinen gecelik faiz oranlarında dün belirgin bir düşüş gözlemlendi. Çarşamba günü yüzde 51,08 olan gecelik faiz oranı perşembe günü yüzde 49,40’a geriledi. Böylece gecelik faizlerde haftalar sonra tekrar, TCMB’nin politika faizi olan yüzde 50’nin altında doğru bir gerileme yaşandı. TL REF’te yaşanan gevşemeler, mevduat faiz oranlarını baskılıyor.

SON PPK’DA TEDBİR ALINMIŞTI

TCMB, liranın cazibesinin korunması için gecelik faiz oranlarının, politika faizinden 3 puana kadar yukarıda konumlanmasını önemsiyor. Son PPK toplantısında da, yüzde 47’ye kadar gerileyen gecelik faizlerin tekrar yükselmesi hedefiyle zorunlu karşılıklarda artışa gidilmişti. Böylece TL REF oranı, mayıs sonu ve haziran başında yükselerek yüzde 53’e yaklaşmıştı. TCMB Başkanı Fatih Karahan da geçen hafta yaptığı açıklamada, piyasadan 1,5 trilyon TL çekildiğini söylemişti.

14 HAZİRAN DOLAR FİYATI KAÇ TL

Faizlerde gevşeme yaşanırken kurlarda da sınırlı bir hareketlilik dikkat çekiyor. 14 Haziran dolar fiyatı haftanın son işlem gününe 32,50’yakın seviyelerden başlıyor. Dünkü kapanışının 32,30’dan gerçekleştiği dikkate alındığında, kurlarda 20 kuruşluk “sınırlı” bir hareketlilik dikkat çekiyor.

Döviz bürolarında fiyatlar 32,24-32,41 TL alım ve satım aralığında hareket ederken; sabah saatlerinde Euro 34,78 TL ve Sterlin de 41,29 TL’den satılıyor.

YABANCI VE YERLİ YATIRIMCI NE YAPIYOR

TCMB tarafından son açıklanan rakamlara göre yabancı yatırımcının tahvil alımı devam ediyor. Geçen hafta da 540,80 milyon dolarlık tahvil alım gerçekleşti. Böylece son 8 haftalık dönemde yabancıların tahvil alımları 8 milyar dolara yaklaştı. Buna karşılık TCMB’nin brüt rezervleri 146,20 milyar dolarla tarihi zirveye çıktı.

Öte yandan yerli yatırımcıların döviz hesaplarında geçen hafta 1,81 milyar dolar ve KKM hesaplarında 820 milyon dolarlık gerileme yaşandı. Bu para hareketlerinin de likidite bolluğunu beraberinde getirdiği ifade ediliyor.

DOLARDA BEKLENTİ VE HEDEF

Bu arada dolarda yıl sonu beklentilerine dair bu hafta iki önemli tahmin gelmişti. S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill dolrın yılı 32,50 TL’den kapatabileceğini aktarırken, Garanti BBVA’nın yayımladığı raporda ise 38,00 TL beklentisi öne çıkmıştı.

Bugün TCMB tarafından da haziran ayı piyasa katılımcıları anketi açıklanacak. Piyasalar cephesinde bu anket döneminde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi dikkatle takip edilecek.