FED sonrası ons ve gramda sıkışma! Altın kısa vadede bekletir, uzun vadede…

Altında son dakika! 14 Haziran gram altın fiyatı 2410 TL ve ons altın 2306 dolardan güne başlıyor. FED’in bu yıl tek faiz indirimine işaret etmesinin ardından altında kısa-orta vadede 2280-2440 dolar bandında yatay hareketler bekleyen uzmanlar “Son düşüş alım fırsatı olabilir ancak altın alacaklar bundan sonra uzun vadede beklemeyi göze almalı. ABD verileri imkân tanırsa FED iki faiz indirimine gidebilir” görüşünü dile getiriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatları, FED kararlarının ardından denge arayışını sürdürürken; hafta boyunca yatay seyir dikkat çekti. Dün ABD’de açıklanan mayıs ÜFE verisi 0,1 artış beklentisine karşılık yüzde 0,2 geriledi. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları da beklentileri aşarak 242 bine çıktı. Her iki veri de ekonomide soğumaya işaret etti. Altında ABD verilerine ve FED politikalarına bağlı son gerilemenin alım fırsatı olabileceği ancak ons için 2280-2440 bandında yatay hareketliliğin kısa ve orta vadede devam edebileceği, bu sebeple altın alımı yapmak isteyen yatırımcıların uzun vadede beklemeyi göze almaları gerektiği vurgulanıyor.

14 HAZİRAN ALTIN FİYATI KAÇ TL

Serbest piyasada gram altın fiyatı 14 Haziran’da 2410 TL’den haftanın son işlem gününe başlarken; Kapalıçarşı’da gram fiyatı 2418-2458 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 3 bin 920 TL, yarım altın 7 bin 973 TL ve tam altın da 15 bin 895 TL’den satılıyor.

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2306 dolara yakın devam ederken; hafta başında 4,45 seviyesinde bulunan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 4,25’e çekilmesi dikkat çekti.

FED BUNDAN SON NE YAPACAK?

Bu hafta ABD’de açıklanan TÜFE ve ÜFE verilerinin beklentilerin altında kalmasına rağmen ABD Merkez Bankasının temkinli davrandığını aktaran ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “FED’in, ülkede enflasyonist baskıların tekrar yükselmesini engellemek için aşırı bir coşkunun önüne geçmeye çalıştığını düşünüyorum. Piyasa ise son gelen ekonomik verilere göre hâlâ 2 faiz indirimi olabileceğini öngörüyor. FED de bu noktaya gelebilir. Bundan sonra veriler, daha önemli olacak” diye konuştu.

ALTINDA DÜŞÜŞ ALIM FIRSATI MI?

Altın fiyatlarında yaşanan son gerilemenin orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcılar için alım fırsatı olarak görülebileceğini aktaran Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Portföylerin yüzde 35-40 gibi bir ağırlığı altına ayrılabilir. ABD’de faiz indirimi beklentilerinin düşmesine rağmen ons altının 2300 doların üzerindeki seyrini koruması önemli. 2286 dolar kritik destek olmakla birlikte, ABD’den gelecek verilere de bağlı olarak 235-2350 dolar seviyeleri kısa vadede tekrar görülebilir” dedi.

JEOPOLİTİK RİSKLERDE SON DURUM

Altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörlerden biri de jeopolitik riskler… İsrail’in son 24 saatte Lübnan’ı hedef alması ve ABD Başkanı Biden’ın da Ortadoğu’da kısa vadede bir ateşkes beklemediğini söylemesi riskleri yüksek tutuyor. Rusya-Ukrayna savaşı da devam ederken, altında “güvenli liman” alımlarının sürdüğü ve geçen hafta Avrupa’dan gelen faiz indiriminin de desteğiyle birlikte ons fiyatının 2300 dolar seviyesini “taban” olarak korumaya çalıştığı ifade ediliyor.