Borsada “erteleme” sevinci! Vergi tartışmalarıyla en çok düşen hisseler

Borsada son dakika! Hafta içinde 9958’e kadar gerileyen BİST100 endeksi, dün 10.391’den kapanış yaptı. Dün piyasa kapandıktan sonra işlem vergisinin ertelendiği açıklandı. Tartışmaların başladığı 3 Haziran sonrası süreçte BİST30 kapsamında yer alan KONTR, HEKTS, AKBNK, GUBRF, ASTOR, SAHOL, TCELL, GARAN ve ALARK; %17,00-%5,00 arasında değer kaybıyla birlikte en çok düşenler arasında yer aldı. Şimdi gözler bu hisselere çevrildi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi dünkü işlemlerde yüzde 2,23 prim yaparak 10.391 puandan kapanış gerçekleştirdi. Endeks, salı günü gördüğü en düşük seviye olan 9958’e göre yüzde 4,35 oranında yukarı tepki verdi. 11.088 zirvesinin yüzde 6,28 gerisinde bulunan BİST100, yıl başından itibaren ise yüzde 39,10 primli gözüküyor.

Borsaya işlem vergisi tartışmaları endekste düşüşü tetiklerken, dün piyasalar kapandıktan sonra bu verginin ertelendiği açıklandı. Bu haberin etkisiyle birlikte borsada pozitif seyir bekleniyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

İşlem vergisine dair haberler ilk olarak 3 Haziran Pazartesi günü duyulmuştu. Ardından bu verginin işlem bazında on binde 1-2 bandına olabileceği söylenmişti. Bu oran sektör temsilcileri başta olmak üzere birçok kesim tarafından yüksek bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu vergiye sıcak bakmadığı yönünde haberler öne çıkmıştı. Yaşanan gelişmeler üzerine erteleme kararı geldi.

EN FAZLA BU HİSSELER GERİLEDİ

Bu arada tartışmaların başladığı 3 Haziran sonrası süreçte BİST30 kapsamında yer alan KONTR, HEKTS, AKBNK, GUBRF, ASTOR, SAHOL, TCELL, GARAN ve ALARK; dünkü kapanışlarına göre %17,00-%5,00 arasında değer kaybıyla birlikte, en çok düşenler arasında yer aldı. Şimdi gözler bir yandan bu hisselere de çevrildi.

POZİTİF AYRIŞAN HİSSELER

Yine aynı dönemde BİST30 kapsamında yer alan PGSUS, BIMAS, KOZAL, EKGYO ve OYAKC hisseleri kayıp yaşamayarak, pozitif ayrışan hisseler oldu. PGSUS hissesi yüzde 8,75 primle öne çıkarken; doluluk oranlarında yaşanan artış ve yaz sezonu ile birlikte beklentilerin yükselmesi, hissede primi de beraberinde getirdi.

YABANCILAR SATIŞTA

Bu arada yabancı yatırımcıların önceki 2 haftalık dönemde yüklü hisse senedi satışları dikkat çekti. Açıklanan verilere göre yabancı yatırımcıların; 31 Mayıs ve 7 Haziran ile biten haftada borsada 1 milyar doların üzerinde satış gerçekleştirdiği görüldü.