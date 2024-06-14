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Marco Reus adım adım Kartal oluyor! Hasan Arat görüştü, maliyeti ortaya çıktı

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Marco Reus adım adım Kartal oluyor! Hasan Arat görüştü, maliyeti ortaya çıktı

Spor Haberleri

Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat, Alman yıldız Marco Reus'un transferi için devreye girdi. Siyah-beyazlılar, Reus'un maaşını aşağı çekebilirse transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getirdikten sonra transfer çalışmalarına başladı. Atletico Madrid'den Gabriel Paulista'yla savunmaya takviye yapan Kartal, Marco Reus için girişimlerini hızlandırdı. 

HASAN ARAT YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜ

Beşiktaş'ın transfer etmek için aylardır uğraştığı Alman yıldız, siyah beyazlı ekipten düşünmek için süre istemişti. Reus transferiyle camiayı havaya sokmak isteyen Hasan Arat'ın, oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Marco Reus adım adım Kartal oluyor! Hasan Arat görüştü, maliyeti ortaya çıktı - 1. Resim

MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Marco Reus'un, Beşiktaş'tan yaklaşık 7 Milyon Euro maaş istediği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, Reus bu rakamı aşağı çektiği takdirde Alman yıldızı Beşiktaş'a bağlayan imzayı attıracak.

Düzenleyen:  - Spor
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