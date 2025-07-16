İsrail, Suriye ordusuna ait askeri konvoyu vurdu!

İsrail güçleri, Suriye'nin Süveyda şehrinde Suriye ordusuna ait askeri konvoyu vurdu. Saldırı sonrası konvoydaki araçların yandığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İsrail ordusu, Suriye'nin Süveyda kentine giden Suriye'ye ait askeri konvoyu vurdu.

İşgal altında tuttuğu Gazze'de katliamlar yapan İsrail ordusu, Suriye'ye yönelik saldırılarına da devam ediyor. İsrail son olarak gün içinde Suriye'nin başkenti Şam'daki Suriye Savunma Bakanlığı ve Suriye Genelkurmay Başkanlığı binasını vurmuştu.

SURİYE'YE AİT ASKERİ KONVOY VURULDU

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde, ayrılıkçı Dürzi grupların isyanını bastırmak için bölgeye giden Suriye'ye ait askeri konvoyu hedef aldı.

İSRAİL ORDUSUNUN SURİYE'YE SALDIRILARI

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı. İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu. İsrail ordusu, bugün Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı. İsrail savaş uçakları, öğle saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlemiş, öğleden sonra da binayı iki kez daha hedef almıştı.