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ABD'de 7,2 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD&#039;de 7,2 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında, Alaska Körfezi'nde 7,2 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi. Bölgede can ve mal kaybı yaşanmazken, tsunami riskine karşı uyarı yapıldı.

ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında, Alaska Körfezi'nde 16 Temmuz 2025 Çarşamba sabahı yerel saatle 09.37’de (GMT -11) 7,2 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi.

ABD'de 7,2 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı - 1. Resim

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Volcano Discovery'den edinilen bilgilere göre, depremin yerin 36 kilometre (22 mil) derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, merkez üssüne yakın bölgelerde sarsıntının bazı kişiler tarafından hissedildiği bildirildi. Bölgede tsunami uyarısı yapıldı.

Yetkililer, şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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