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Asya'da ülkesi 5,8'lik depremle sarsıldı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Asya&#039;da ülkesi 5,8&#039;lik depremle sarsıldı!
Filipinler, Deprem, Asya, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Filipinler'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Yerin 27 kilometre derinliğinde gerçekleşen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, yerel saatle 10.30 sularında meydana gelen depremin merkez üssünün, Ilocos Norte eyaletine bağlı Pasuquin kasabasının yaklaşık 29 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu.

Asya'da ülkesi 5,8'lik depremle sarsıldı! - 1. Resim

5,8'LİK DEPREM KORKUTTU

Yerin 27 kilometre derinliğinde gerçekleşen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Sarsıntının komşu Cagayan, Ilocos Sur, Isabela ve Abra eyaletlerinden de hissedildiği kaydediliyor.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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