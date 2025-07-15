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Samsun'da deprem oldu! Birçok yerde hissedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Samsun&#039;da deprem oldu! Birçok yerde hissedildi
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Son deprem haberi Samsun'dan geldi. AFAD, Ladik merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri paylaştı. Deprem birçok yerde hissedildi, işte son durum.

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Sabah karşı İstanbul'da meydana gelen Beylikdüzü merkezli sarsıntı yürekleri ağza getirmişti. AFAD büyüklüğünü 3,2 olarak duyurmuş, ardından artçılar sürmüştü. Son olarak Samsun sallandı. İlk veriler geldi, birçok yerde hissedildi. 

SAMSUN'DA DEPREM OLDU

Samsun’un Ladik ilçesinde sabah saat 06.08’de 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD verilerine göre, Hamitköy mevkisinde yerin 10.08 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Samsun merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Ladik ilçesi, Kuzey Anadolu Fay Hattı’na yakınlığı nedeniyle zaman zaman benzer büyüklükte sarsıntılarla karşılaşıyor. Yetkililer, vatandaşların olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu.

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul sallandı, işte ilk veriler - 1. Resim

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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