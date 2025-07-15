Marmara'da korkutan deprem! İstanbul sallandı, işte ilk veriler

Son dakika... Marmara'da gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Büyükçekmece merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı.

Dün akşam Osmaniye'de meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından gece yarısı İstanbul da sallandı. Büyükçekmece merkezli deprem sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklamalar peş peşe geldi.

İSTANBUL'DA DEPREM OLDU

Kandilli'den gelen verilere göre saat 04:13 sularında meydana gelen Büyükçekmece merkezli depremin büyüklüğü 3,2 olarak kayıtlara geçti. Yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı kuvvetli hissedildi. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Saat 05:13 sularında aynı yerde 2,1 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha oldu.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.