İtalya'da yolsuzluk depremi! Belediyeye baskın düzenlendi, 6 kişi gözaltında

İtalyan mali polisi, Milano’daki büyük emlak projelerine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında belediyeye baskın düzenledi; 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma, kentsel dönüşüm projelerinde ihaleye fesat ve imar ihlalleri iddialarına odaklanırken, gelişmeler Belediye Başkanı Sala üzerindeki siyasi baskıyı artırdı.

İtalyan mali polisi, çarşamba günü Milano Belediyesi'ne baskın düzenleyerek kentteki büyük emlak projelerine ve şehir planlama ofisine yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı.

İtalyan haber ajansı ANSA’nın aktardığına göre, Milano Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında belediye binası da dahil olmak üzere birçok adreste aramalar yapıldı.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İnceleme altındaki isimler arasında, Milano Kentsel Dönüşüm Ofisi Başkanı Giancarlo Tancredi ile kentin en büyük projelerinden bazılarına imza atan Coima gayrimenkul firmasının kurucusu ve CEO’su Manfredi Catella da yer alıyor. Polis, şüphelilerin ev ve ofislerinde arama gerçekleştirdi.

Ünlü "Dikey Orman" (Vertical Forest) kulelerinin tasarımcısı olarak tanınan mimar Stefano Boeri’nin de soruşturmada adı geçtiği ancak hakkında herhangi bir tedbir kararı alınmadığı bildirildi.

"ENDİŞE VE ÜZÜNTÜYLE"

Soruşturma son üç yılda hayata geçirilen büyük ölçekli kentsel dönüşüm projelerine odaklanıyor. İddialar arasında, Avrupa Bilgi ve Kültür Kütüphanesi (BEIC) projesiyle ilgili ihaleye fesat karıştırma ve sahte beyanların yanı sıra, konut ve ticaret alanlarını içeren Bosconavigli projesinde imar ihlalleri yer alıyor.

Gelişmeler, Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala üzerindeki siyasi baskıyı artırdı. Kent konseyindeki İtalya'nın Kardeşleri ve Beş Yıldız Hareketi temsilcileri, baskının ardından Sala'nın istifasını talep etti.

Aynı zamanda aşırı sağcı Lig partisinin lideri olan Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ise durumu “endişe ve üzüntüyle” karşıladığını belirtti. Yargı sürecinde tam şeffaflık çağrısı yapan Salvini, kent yönetiminin performansından duyduğu ciddi memnuniyetsizliği dile getirerek, mevcut yönetimin uzun süredir Milano’nun gelişimini yavaşlattığını savundu.