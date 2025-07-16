İtalyanların Davinson Sanchez aşkı bitmiyor! Yeni teklif ortaya çıktı

Galatasaray defansının güvenilir ismi Davinson Sanchez'e Como'dan transfer baskısı var. İtalyan ekibi, sarı-kırmızılıların kritik ismi için kulübe reddedilmesi zor bir teklif sundu. İşte detaylar...

Transfer döneminde Victor Osimhen'e odaklanan ve gol yollarını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da, stoper mevkiinde kritik bir ayrılık yaşanabilir. Gösterdiği performansla defans hattının vazgeçilmez ismi olan Davinson Sanchez için Como, bastırmaya devam ediyor.

Serie A temsilcisinin ilk girişimleri sonuçsuz kalırken, yeni teklif de ortaya çıktı.

ÖDEDİĞİNİN İKİ KATINI TEKLİF ETTİ

NTVSacha Tavolieri'nin haberine göre; Como, Davinson Sanchez için baskıyı iyice artırdı. İtalyan ekibinin Kolombiyalı stoper için Galatasaray'a 18+2 milyon euroluk teklif sunduğu haber detayında yer aldı.

Galatasaray'ın 2023-2024 sezonu başında Tottenham'dan 9.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Davinson Sanchez'in piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 20 milyon euro.

29 yaşındaki stoperin Galatasaray ile 2+1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.