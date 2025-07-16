Osimhen açtı ağzını, yumdu gözünü! "Artık yeter! Benimle ne derdiniz var?"

Napoli'nin Osimhen için istediği 75 milyon euroluk bonservisi karşılamaya hazır olan Galatasaray, kulübün yeni isteklerine takıldı. Nijeryalı yıldız ise kampı reddedip rest çekti: "Galatasaray’da oynamak istiyorum, başka takıma gitmem!"

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ı geçtiğimiz sezon şampiyonluğa taşıyan yıldız golcü Victor Osimhen için Napoli ile yürütülen transfer görüşmeleri, sarı-kırmızılılar için adeta çıkmaza girdi. Oyuncunun serbest kalma bedelinin ortadan kalkmasının ardından Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in yeni talepleri görüşmeleri kilitledi.

YILDIZ İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Galatasaray, Napoli'ye 40 milyon euro artı iki taksitle 35 milyon euro teklif ederken, De Laurentiis bu teklifin yanı sıra bir sonraki satıştan yüzde 20 pay istedi. Sarı-kırmızılılar bu şartı net bir şekilde kabul etmezken, Osimhen’den ise dikkat çeken bir hamle geldi.

"BENİMLE NE DERDİNİZ VAR?"

Sabah'ın haberine göre; Nijeryalı yıldız, sağlık raporu göndererek kulüp kampına katılmadı ve Napoli’ye net mesaj verdi: “Galatasaray'da oynamak istiyorum. İstediğiniz bonservisi de size veriyorlar, başka takıma gideceğimi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Artık yeter. Bana karşı yapılan bu tavra inanamıyorum. Benimle ne derdiniz var?”

NE YAPACAĞI MERAK KONUSU

Geçtiğimiz sezon Osimhen'i istediği takımlara göndermeyip son gün Galatasaray'a kiralamak zorunda kalan De Laurentiis'in bu mesajın ardından ne yapacağı merak konusu oldu.