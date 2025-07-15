Napoli'den akılalmaz istek! Galatasaray, Osimhen transferini askıya aldı

Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için bastıran Galatasaray, Napoli'nin son isteği karşısında masadan kalktı. Bardağı taşıran o son talebi Fabrizio Romano duyurdu. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ı adeta şampiyonluğa taşıyan isim olan Victor Osimhen'in transferinde her gün yeni bir perde açılıyor. Sarı-kırmızılılar Nijeryalı golcüyü almak için bastırırken, Napoli cephesinden ise transferi zora sokacak hamleler geliyor.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY TALEBİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Napoli, Galatasaray'dan 40 milyon euroyu peşin istedi. Kalan 35 milyon euronun da 2026'ya kadar ödenmesini istedi. Ayrıca İtalyan ekibi sonraki satıştan da pay talep etti.

Napoli'nin bu isteklerini reddeden Galatasaray, transfer masasından kalktı. Sarı-kırmızılıların talebi ise 35 milyon euroyu 2027'ye kadar ödemek ve sonraki satıştan pay vermemek.

'MASAYA OTURMAYIZ' RESTİ

Bu şartlar altında Galatasaray'ın Osimhen için yeni bir teklif yapmayacağı ve Napoli bu şartlardan vazgeçmezse masaya oturmayacağı belirtildi.

Napoli'nin hazırlık kampına katılmayan Osimhen'in geleceğinin hafta sonuna kadar netlik kazanması bekleniyor.