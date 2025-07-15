Çifte vurgun! Galatasaray'dan Osimhen ve İlkay bombası

Sarı kırmızılılar 75 milyon avroluk bonservisiyle el yakan Osimhen’i bitirirse, FFP’ye takılmamak için orta saha tercihini bedelsiz olan İlkay Gündoğan’dan yana kullanacak

ALİ NACİ KÜÇÜK - Tam iki aydır Victor Osimhen’i kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcayan Galatasaray’da en kritik transfer hamlesi gerçekleşirse gerisi de ‘çorap söküğü’ gibi gelecek!

NAPOLİ BEKLENİYOR

Sarı kırmızılılarda Osimhen hamlesi İlkay Gündoğan’ın transferinde kapıları ardına kadar açacak. Sarı-kırmızılılar son olarak son olarak 40 milyon avro peşin ve banka teminatlı 35 milyon avroyu iki taksitle ödeme teklifini Napoli’ye iletmişti.

Galatasaray, UEFA’da limit matematiğine takılmamak için orta sahada tercih hakkını İlkay Gündoğan’dan yana kullanacak.

İLKAY HAZIR KITA

Haziran ayında yapılan görüşmede bedelsiz olarak Galatasaray’a geleceğinin garantisini veren İlkay, Osimhen’den sonraki hamle olacak. Sarı kırmızılılar, 6 milyon avro garanti ücret teklifi ve 1+1 yıllık sözleşme ile İlkay’ın kapısını çalacak. Kariyerini Galatasaray’da sürdürmek isteyen ve bir aydır sessiz şekilde beklemede olan İlkay Gündoğan, sarı kırmızılıların şartlarını kabul ederse imzalar atılacak. Galatasaray, İlkay hamlesi ile de hem yabancı kontenjanına takılmayacak hem de Finansal Fair Play’de problem yaşamayacak.