Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Çifte vurgun! Galatasaray'dan Osimhen ve İlkay bombası

Çifte vurgun! Galatasaray'dan Osimhen ve İlkay bombası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çifte vurgun! Galatasaray&#039;dan Osimhen ve İlkay bombası
Galatasaray, Osimhen, İlkay Gündoğan, Victor Osimhen, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılılar 75 milyon avroluk bonservisiyle el yakan Osimhen’i bitirirse, FFP’ye takılmamak için orta saha tercihini bedelsiz olan İlkay Gündoğan’dan yana kullanacak

ALİ NACİ KÜÇÜK - Tam iki aydır Victor Osimhen’i kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcayan Galatasaray’da en kritik transfer hamlesi gerçekleşirse gerisi de ‘çorap söküğü’ gibi gelecek!

NAPOLİ BEKLENİYOR

Sarı kırmızılılarda Osimhen hamlesi İlkay Gündoğan’ın transferinde kapıları ardına kadar açacak. Sarı-kırmızılılar son olarak son olarak 40 milyon avro peşin ve banka teminatlı 35 milyon avroyu iki taksitle ödeme teklifini Napoli’ye iletmişti.

Çifte vurgun! Galatasaray'dan Osimhen ve İlkay bombası - 1. Resim

Galatasaray, UEFA’da limit matematiğine takılmamak için orta sahada tercih hakkını İlkay Gündoğan’dan yana kullanacak.

Çifte vurgun! Galatasaray'dan Osimhen ve İlkay bombası - 2. Resim

İLKAY HAZIR KITA 

Haziran ayında yapılan görüşmede bedelsiz olarak Galatasaray’a geleceğinin garantisini veren İlkay, Osimhen’den sonraki hamle olacak. Sarı kırmızılılar, 6 milyon avro garanti ücret teklifi ve 1+1 yıllık sözleşme ile İlkay’ın kapısını çalacak. Kariyerini Galatasaray’da sürdürmek isteyen ve bir aydır sessiz şekilde beklemede olan İlkay Gündoğan, sarı kırmızılıların şartlarını kabul ederse imzalar atılacak. Galatasaray, İlkay hamlesi ile de hem yabancı kontenjanına takılmayacak hem de Finansal Fair Play’de problem yaşamayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Devlet Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: Vatanımızı ele geçirme projesi yırtılıp atılmıştırUçuruma yuvarlanarak ters dönen otomobilde can pazarı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası oldu - SporJesus, Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası olduBeşiktaş, Kyle Walker-Peters transferini resmen duyurdu! - SporBeşiktaş, Kyle Walker-Peters transferini resmen duyurdu!Forma numarası belli oldu! Luka Modric, Seri A'da ter dökecek - SporForma numarası belli oldu! Luka Modric, Seri A'da ter dökecekResmi imzayı attı! Santos Fenerbahçe'de: Sarı-lacivertli ekip duyurdu - SporResmi imzayı attı! Santos Fenerbahçe'deOsimhen için şok talep! Napoli'nin Galatasaray'dan istekleri bitmiyor - SporOsimhen için şok talep! Napoli'nin istekleri bitmiyorFenerbahçe'de 17 imza birden! Sözleşmeler uzatıldı - SporFenerbahçe'de 17 imza birden! Sözleşmeler uzatıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...