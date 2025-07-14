Osimhen için şok talep! Napoli'nin Galatasaray'dan istekleri bitmiyor

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Nijeryalı golcü Victor Osimhen için Napoli'nin istekleri bitmiyor. Napoli bu kez yeni taleplerini masaya sürdü.

Galatasaray, Victor Osimhen’in transferini bitirmek için her yolu denerken Napoli, bir biri ardına şartlarını masaya sürmeye devam ediyor. Nijeryalı golcü için 45 milyon avrosu peşin toplam 75 milyon avro teklif eden Galatasaray'dan Napoli'nin bir sonraki satıştan pay da istediği ortaya çıktı.

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GALATASARAY SON TEKLİFİNİ SUNDU

Oyuncunun 75 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul eden Galatasaray, 45 milyonu peşin 30 milyon avroyu da iki eşit taksitte ödeme planıyla Napoli’ye yeni teklif sundu.

NAPOLİ 2026'DA HEPSİNİ İSTEDİ

Matteo Moretto'nun haberine göre Napoli, 40 milyon euroyu nakit ödemeyi kabul eden Galatasaray'dan kalan 35 milyon euroyu da 2026 yılında ödemesini istedi.

BİR SONRAKİ SATIŞTAN DA PAY İSTEDİ

İtalyan temsilcisi ödemelere ek olarak Osimhen'in sonraki satışından da pay istedi. İki takım arasında görüşmeler sürüyor.