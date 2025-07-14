Lucas Beltran Galatasaray’a gelecek mi? Lucas Beltran istatistikleri ve piyasa değeri gündemde!

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Serie A ekiplerinden Fiorentina'da forma giyen Lucas Beltran’ı gündemine aldı. Lucas Beltran Galatasaray’a gelecek mi merak ediliyor. Lucas Beltran istatistikleri ve piyasa değeri de futbolseverlerin gündemine oturdu.

Arjantinli futbolcu için girişimlere başlayan Galatasaray İtalyan kulübüyle ilk teması kurdu. Forvet mevkiinde görev alabilen Beltran’ın Galatasaray’a sıcak bakmasında ise Mauro Icardi faktörü büyük rol oynuyor. Peki, Lucas Beltran Galatasaray’a gelecek mi?

LUCAS BELTRAN GALATASARAY’A GELECEK Mİ?

Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken gündemine sürpriz bir ismi aldı. Serie A ekibi Fiorentina’da forma giyen Lucas Beltran Galatasaray kulübünün radarına girdi.

ESPN’de yer alan habere göre GalatasarayLucas Beltran için Fiorentina ile temasa geçti. İtalyan kulübü Beltran'ı kiralık göndermeye sıcak bakmazken 12 milyon euro bonservis talep ediyor.

Oyuncunun ise Avrupa’da kariyerine devam etmek istediği ve Mauro Icardi’nin etkisiyle Galatasaray’a olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü, Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde görüşmeleri hızlandıracağı ifade ediliyor.

LUCAS BELTRAN İSTATİSTİKLERİ

Lucas Beltran, 2023-2024 sezonunda Fiorentina formasıyla toplam 47 resmi maça çıktı. Karşılaşmalarda 6 gol atan Beltran 6 da asist yaparak takımına toplamda 12 gol katkısı sundu.

LUCAS BELTRAN PİYASA DEĞERİ

Arjantinli futbolcu Lucas Beltran’ın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. 29 Mart 2001 doğumlu olan genç oyuncu, Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekmeye devam ediyor.

Galatasaray’ın transfer listesindeki en değerli isimlerden biri olan Beltran için yapılacak teklifin, Fiorentina’nın taleplerini karşılayıp karşılamayacağı önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.