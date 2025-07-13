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İtalya’da Eylem Tok vakası! Ünlü CEO’nun karısı genç kızı öldürüp kaçtı

Kaynak: Dış Haberler
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İtalya’da Eylem Tok vakası! Ünlü CEO’nun karısı genç kızı öldürüp kaçtı
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İtalya Sardinya’da Eylem Tok vakasını aratmayan bir skandal patladı! Almanya'nın ünlü havayolu şirketi Lufthansa’nın CEO’su Carsten Spohr’un eşi Vivian Alexandra Spohr, 24 yaşındaki Gaia Costa’yı lüks aracıyla ezerek öldürdü. Sardinya'nın turistik Porto Cervo bölgesinde yaşanan korkunç kazada genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Alman sürücü ifadesi bile alınmadan ülkesine geri döndü.

Almanya'nın ünlü ulusal havayolu şirketi Lufthansa CEO'su Carsten Spohr'un eşi Vivian Alexandra Spohr, İtalya'nın Sardinya Adası'nda 24 yaşındaki Gaia Costa'nın ölümüne neden oldu.

Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti, ülke büyük bir yasa büründü. Kazanın ardından cinayet şüphesiyle aranan Vivian Alexandra Spohr, İtalya'dan Almanya'ya geri döndü.

İtalya’da Eylem Tok vakası! Ünlü CEO’nun karısı genç kızı öldürüp kaçtı - 1. Resim

OLAY YERİ İNCELENDİ

Porto Cervo'daki yaya geçidinde meydana gelen kazada Costa, karşıya geçerken BMW marka SUV'un çarpmasıyla yere savruldu.

Güvenlik kamerası görüntülerinde Costa'nın aracı el işaretleriyle uyarmaya çalıştığı ancak durduramadığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle başını zemine vuran Costa olay yerinde hayatını kaybetti.

VİVİAN SPOHR ALMANYA'YA DÖNDÜ

Aracın direksiyonunda Lufthansa CEO'sunun eşi Vivian Alexandra Spohr vardı. Kızıyla birlikte tatildeyken meydana gelen kazanın ardından alkol ve uyuşturucu testleri yapıldı ve sonuçlar negatif çıktı. Spohr, kazadan sonra Almanya'ya döndü.

Çarşamba günü otopsi işlemi yapılacak.

Yerel kaynaklara göre, Spohr'a verilen tüm belgelerin Almancaya çevrilmesi zorunluluğu soruşturma sürecini yavaşlatıyor.

Kaynak: Dış Haberler

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