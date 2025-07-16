Trump'ın çağrısına rağmen Rusya bombaladı! Başkent Kiev'de ölü ve yaralılar var

Rusya’nın Ukrayna’nın Dobropillia kentine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Saldırı Trump’ın ateşkes çağrılarının hemen ardından gerçekleşti.

Rusya’nın Ukrayna’nın cephe hattındaki Dobropillia kentinin merkez meydanına düzenlediği hava saldırısında en az 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

TRUMP UYARMIŞTI, RUSYA SALDIRDI

Bölge yetkilileri, Rusya’nın çarşamba günü erken saatlerde yüzlerce insansız hava aracı, topçu atışı ve balistik füze ile saldırılar düzenlediğini bildirdi. Bu gelişme, ABD Başkanı Donald Trump’ın Moskova’ya yönelik ateşkes çağrılarının ardından geldi.

Yerel yetkililere göre, cephe hattına yalnızca 20 kilometre uzaklıktaki Dobropillia'ya 500 kilogramlık bir bomba atıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırının "sıradan bir dükkan ile alışveriş alanlarını" hedef aldığını belirterek, olay yerinde kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Zelenskiy, saldırıyı “korkunç ve anlamsız bir terör eylemi” olarak nitelendirdi ve “bu saldırıların askeri hiçbir anlamı yok” dedi.

500 KİLOGRAMLIK BOMBALAR SİVİLLERİ VURDU

Donetsk bölgesinin yöneticisi Vadym Filashkin, saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiğini ve 22 kişinin yaralandığını duyurdu. Filashkin, kalabalık meydanı hedef alan sabah saatlerindeki saldırıda 54 dükkan ve 13 binanın hasar gördüğünü söyledi. Meydanda çıkan yangınlar ve moloz yığınları sosyal medyada paylaşılan görüntülere yansıdı. Yetkililer, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

Cepheye yakın, sakin bir kasaba olan Dobropillia, savaş boyunca birçok kez saldırıya uğramıştı. Rusya’nın son haftalarda yaz aylarında başlattığı yeni saldırı dalgası, Washington aracılığıyla yürütülen ateşkes görüşmelerinin çıkmaza girdiği bir döneme denk geldi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik hayal kırıklığını dile getirerek, telefon görüşmelerinin hiçbir anlam ifade etmemiş gibi davranıldığını söyledi.

Ukrayna genelinde Rusya’nın gece boyunca düzenlediği diğer saldırılarda da yaklaşık 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan, Rusya'nın Voronej kentinde Ukrayna’nın insansız hava aracıyla gerçekleştirdiği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

ZELENSKİY'DEN KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ

Saldırılar devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kabinede değişiklik yaparak başbakan ve savunma bakanını görevden aldı. Yeni başbakan olarak, ABD ile imzalanan doğal kaynaklar anlaşmasında önemli rol oynayan Ekonomi Bakanı Yulia Svyrydenko atandı.

Zelenskiy, mevcut Savunma Bakanı Rustem Umerov’un Washington Büyükelçisi olarak görevlendirileceğini belirtti. Görevden alınan Başbakan Denys Shmygal ise Savunma Bakanlığı görevini üstlenecek.

Brüksel'de ise Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın yeniden inşası ve toparlanması için 100 milyar avroya kadar destek sağlayacak bir fon oluşturulmasını teklif etti. Ayrıca Europol ve Eurojust, Ukrayna ve müttefiklerine yönelik binlerce siber saldırı düzenlediği iddia edilen Rusya yanlısı bir hacker grubuna karşı 12 ülkenin katılımıyla yürütülen uluslararası bir operasyon sonucunda Fransa ve İspanya’da iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.