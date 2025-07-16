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Rusya'dan Batı'ya nükleer uyarı! "Doktrinimiz geçerli"

Kaynak: Dış Haberler
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Rusya&#039;dan Batı&#039;ya nükleer uyarı! &quot;Doktrinimiz geçerli&quot;
Rusya, Ukrayna, ABD, Trump, NATO, Kremlin, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna’ya gelişmiş silah desteği açıklamasının ardından Rusya, Batı’ya nükleer doktrini hatırlatarak uyarıda bulundu. Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya’nın nükleer doktrininin yürürlükte olduğunu ve tüm hükümlerinin geçerli kaldığını vurguladı.

ABD Başkanı Trump’ın, ABD ve NATO müttefiklerinin Ukrayna’ya gelişmiş silahlar sağlayacağını duyurmasının ardından, Rusya Batı’ya yönelik nükleer bir uyarı yaptı.

Rusya'dan Batı'ya nükleer uyarı!

"SALDIRI EYLEMİ" DEĞERLENDİRMESİ

Rusya Devlet Başkanı Putin’in sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın devlet haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, Rusya’nın nükleer doktrininin hâlâ yürürlükte olduğunu belirtti.

Peskov, “Rusya'nın nükleer doktrini yürürlüktedir ve bu nedenle tüm hükümleri geçerliliğini korumaktadır” dedi.

Bu açıklama, nükleer silaha sahip bir devletin, nükleer olmayan bir devleti Rusya’ya karşı harekete geçmeye teşvik etmesini “saldırı eylemi” olarak değerlendiren maddeye dair bir soruya cevap olarak geldi.

Konuyla ilgili olarak Newsweek dergisi, hem ABD Dışişleri Bakanlığı’na hem de Rusya Dışişleri Bakanlığı’na yorum talebiyle e-posta gönderdiğini bildirdi.

Kaynak: Dış Haberler

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