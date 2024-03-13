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Haberler > Dünya > ABD'den onay çıktı! Polonya 1.798 adet füze satılacak

ABD'den onay çıktı! Polonya 1.798 adet füze satılacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;den onay çıktı! Polonya 1.798 adet füze satılacak

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkelerinin NATO'ya katılmasının 25. yıl dönümünde Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile buluştu. Görüşmede Biden ülkesinin Polonya'ya bağlılığının kati olduğunu bildirirken, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise NATO ülkelerinin savunma harcamaları payını yüzde 3'e çıkarması gerektiğini söyledi. ABD'nin Polonya'ya 1.798 adet füze satışını onayladığı duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın daveti üzerine Washington'a gelen Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Polonya Başbakanı Donald Tusk Beyaz Saray'da Biden ile buluştu. Polonya'nın NATO'ya üye oluşunun 25. yıl dönümüne denk gelen görüşme öncesi liderler basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD'den onay çıktı! Polonya 1.798 adet füze satılacak - 1. Resim

ABD'nin Polonya'ya bağlılığının kati olduğunu, müttefiklerden herhangi birine saldırının tüm müttefiklere yapılmış olacağını belirten ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna saldırısıyla yetinmeyeceğini Polonyalıların da bildiğini söyledi. Biden, "Biz hepimiz aynı düşünmek zorundayız, bugün burada yapacağımız konuşmaları sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu.

ABD'den onay çıktı! Polonya 1.798 adet füze satılacak - 2. Resim

 "NATO DOĞUYA DOĞRU GENİŞLEDİ"

25. yıl gibi özel bir yıl dönümünü kutlamak için Beyaz Saray'dan daha iyi bir yer olmadığını dile getiren Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise, "Önemli kararlar tam da burada alındı. NATO doğuya doğru genişledi, Polonya hep ait olduğu özgür dünyaya katıldı. Bu cesur karara katılan Amerikalılara teşekkür etmek istiyorum" dedi.

ABD'den onay çıktı! Polonya 1.798 adet füze satılacak - 3. Resim

"GSYH HARCAMALARI YÜZDE 2'DEN 3'E ÇIKARILMALI"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının ABD'nin güvenlik lideri olduğunu gösterdiğini ve lider olarak da kalması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO üyesi ülkelerin ittifakının güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini, söz konusu ülkelerin savunmaya yönelik GSYH harcamalarını yüzde 2'den 3'e çıkarmaları gerektiğini söyledi.

ABD'den onay çıktı! Polonya 1.798 adet füze satılacak - 4. Resim

"POLONYA GÜÇLÜ OLMADAN AVRUPA GÜVENLİ OLMAZ"

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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