Avrupa Birliği (AB), Rusya kaynaklı sabotaj ve hibrit saldırı endişeleri nedeniyle Rus vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi kurallarını sıkılaştırmaya hazırlanıyor. Politico'nun haberine göre Avrupa Komisyonu, Ocak 2027'de yeni düzenlemeleri gündeme getirecek. Estonya ise Ukrayna'da savaşmış yaklaşık 650 bin eski Rus askerinin Avrupa'ya girişinin yasaklanmasını istiyor.

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Avrupa Birliği, Rus vatandaşlarının Schengen bölgesine girişini zorlaştıracak yeni vize düzenlemeleri üzerinde çalışıyor.

Politico'nun haberine göre Brüksel, Rusya bağlantılı sabotaj, kundaklama ve diğer hibrit saldırılara karşı güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla vize kurallarını yeniden ele aldı.

Polonya, İsveç ve Estonya'nın başını çektiği ülkeler, Rus turistlere ve Ukrayna savaşına katılmış eski Rus askerlerine yönelik daha sert kısıtlamalar uygulanmasını talep ediyor.

AB'den Schengen vizesi engeli! 650 bin kişi için yasak gündemde

SCHENGEN VİZELERİNE OCAK AYINDA YENİ DÜZENLEME

Avrupa Komisyonu, Rus vatandaşlarına yönelik yeni vize kurallarını Ocak 2027'de sunacak.

Geçen yıl Rus vatandaşlarına yaklaşık 478 bin Schengen turist vizesi verildi. Bu vizelerin büyük bölümünü, sahiplerine Schengen bölgesine birden fazla kez giriş yapma imkanı tanıyan çok girişli vizeler oluşturmuştu.

AB ülkelerinin bir bölümü, mevcut uygulamanın güvenlik açıkları oluşturduğunu savunarak Rus vatandaşlarına verilen vizelerin azaltılmasını istiyor.

"DÜŞMANLARIMIZIN KULLANABİLECEĞİ AÇIKLAR VAR"

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, Politico'ya yaptığı açıklamada mevcut vize sisteminin Avrupa'nın güvenliği açısından risk taşıdığını söyledi.

Strömmer, "Düşmanlarımız tarafından kullanılabilecek sistemimizde açıklarımız olduğu sanırım herkes için aşikârdır" dedi.

Avrupa Komisyonunun ocak ayında yeni bir teklif sunmasını beklediklerini belirten İsveçli Bakan, "İsveç açısından bunu çok daha erken görmeyi isteriz" yorumunu yaptı.

650 BİN ESKİ RUS ASKERİNE AVRUPA YASAĞI TALEBİ

Estonya, Ukrayna'da savaşmış eski Rus askerlerinin Avrupa Birliği ülkelerine girişinin yasaklanmasını önerdi.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, söz konusu kişilerin sayısının yaklaşık 650 bin olduğunu belirterek giriş yasağının bireysel değerlendirmelerle uygulanmasını istedi.

Tsahkna, eski Rus askerlerinin Avrupa'nın güvenliğini tehdit edebileceğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"İnanıyorum ki bu eski muhariplerin büyük bir kısmı Rus gizli servislerinin desteğiyle Avrupa'ya gelecek."

Estonyalı Bakan, bu kişilerin organize suç faaliyetlerine katılabileceği veya Avrupa toplumlarına yönelik saldırılarda kullanılabileceği endişesini dile getirdi.

ABden Schengen vizesi engeli! 650 bin kişi için yasak gündemde

"RUS VATANDAŞLARINA DAHA AZ VİZE VERİN"

AB Göç Komiseri Magnus Brunner, Rus vatandaşlarına verilen seyahat vizelerindeki düşüşün durduğunu açıkladı.

Brunner, "Üye devletleri bu konuda daha iyi bir iş çıkarmaya ve Rus vatandaşlarına daha az vize vermeye çağırıyoruz" dedi.

Rus turistlerin kimlikleri ve faaliyetleri konusunda güvenlik endişeleri bulunduğunu savunan Brunner, "Bu turistlerin aslında kim olduğunu asla bilemezsiniz" şeklinde konuştu.

RUS DİPLOMATLARA DA KISITLAMA MASADA

Rus vatandaşlarına yönelik vize düzenlemelerinin yanı sıra Rus diplomatların Avrupa Birliği içindeki hareketliliğinin sınırlandırılması da gündeme geldi.

Bazı üye ülkeler, pazartesi günü yapılacak AB Dışişleri Konseyi toplantısında konuyu ele almayı ve Rus diplomatlara yönelik ek kısıtlamalar önermeyi planlıyor.

Haziran ayında dokuz AB ülkesinin yanı sıra İzlanda ve Norveç'ten bakanlar, Avrupa Komisyonuna ortak bir mektup göndererek Rus vatandaşlarına yönelik vize politikalarının uyumlu hale getirilmesini istemişti.

Mektupta, "Rus vatandaşlarına yönelik kısıtlayıcı bir vize politikası, Schengen bölgesinin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için esastır" ifadeleri kullanılmıştı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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