Fransa'da "özgürlük" sözde kaldı! Türk öğrencinin vize başvurusu başörtüsü nedeniyle reddedildi

Galatasaray Üniversitesi’nde çift anadal yapan ve Erasmus programıyla Fransa’nın Sorbonne Üniversitesinde eğitim almaya hak kazanan başörtülü öğrencinin vize başvurusu engellendi. VFS Global ve Fransa Konsolosluğu tarafından başörtülü biyometrik fotoğrafı kabul edilmeyen öğrenciye başını açması dayatıldı.

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Fransa'nın yıllardır öne çıkardığı "özgürlük, eşitlik ve kardeşlik" söylemleri, Türk bir üniversite öğrencisinin yaşadığı başörtüsü engeliyle yeniden tartışmaya açıldı.

Erasmus programıyla dünyanın önde gelen üniversitelerinden Sorbonne'da eğitim görmeye hak kazanan Galatasaray Üniversitesi öğrencisinin Fransa'ya yaptığı üç vize başvurusu da sonuçsuz kaldı.

Başörtülü biyometrik fotoğrafının kabul edilmediğini söyleyen öğrenci, üçüncü başvurusunda kendisinden "başı açık" fotoğraf istendiğinin ıslak imzalı belgeyle bildirildiğini anlattı.

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Aynı dönemde arkadaşlarının başörtülü fotoğrafla vize alabildiğini söyleyen öğrenci, "Ortada bir çelişki var" diyerek uygulamaya tepki gösterdi.

SORBONNE'U KAZANDI, FRANSA VİZESİNE TAKILDI

Galatasaray Üniversitesinde çift anadal yapan ve ismini açıklamak istemeyen öğrenci, Erasmus programı kapsamında Sorbonne Üniversitesinde eğitim görmeye ve hibe desteği almaya hak kazandı.

Öğrenci, uzun süreli eğitim vizesi almak için Fransa'nın Türkiye'deki yetkili aracı kurumu VFS Global üzerinden üç kez başvuru yaptı.

Ancak öğrencinin aktardığına göre süreçte başörtülü biyometrik fotoğrafı sorun haline geldi.

Aynı dönemde kendisiyle benzer durumda olan başörtülü arkadaşlarının vize aldığını söyleyen öğrenci yaşadığı çelişkiyi şöyle anlattı:

"Aynı dönemde vize alan arkadaşlarım var. Onlar başörtülü şekilde fotoğraf verdiler. Bana ise başörtüsü nedeniyle fotoğrafımın kabul edilmediği söylendi. Ortada bir çelişki var."

ÜÇ KEZ BAŞVURDU

Öğrenci, ilk vize başvurusunda kendisiyle birlikte birçok kişiye "güvensizlik" gerekçesiyle ret verildiğini söyledi.

Kalacağı yerin ve eğitim programının Erasmus kapsamında önceden belirlendiğini, gerekli belgeleri de sunduğunu anlatan öğrenci, ikinci kez başvurdu.

Bu kez birlikte başvuru yaptığı arkadaşının vizesi kabul edilirken kendi başvurusu yine sonuçsuz kaldı.

Yaşadıklarının başörtüsü nedeniyle olduğunu düşündüğünü ifade eden öğrenci, gerekçeyi yazılı olarak görmek için üçüncü kez başvurduğunu kaydetti.

"BAŞI AÇIK FOTOĞRAF" TALEBİ BELGEYE GİRDİ

Öğrencinin anlattığına göre üçüncü başvurunun ardından beklediği yazılı gerekçe geldi.

VFS Global üzerinden Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğuna gönderilen dosya, 14 Eylül 2026 tarihli "Attestation de retour d'un dossier" başlıklı belgeyle iade edildi.

Öğrenci, belgede fotoğrafının Fransızca "tête nue", yani "başı açık" olması gerektiğinin bildirildiğini söyledi:

"Tekrar reddedileceğimi düşünerek üçüncü kez başvurdum. Çünkü bunun gerekçesini onların ağzından, kanıtlanabilir ve yazılı şekilde görmek istiyordum. Gerek yazışmalarla gerek başka yollarla süreci takip ettim ve en sonunda 'başı açık' fotoğraf istedikleri gerekçeyi ıslak imzalı belgeyle vermek durumunda kaldılar."

"KAZANDIĞIM FIRSAT ELİMDEN ALINDI"

Sorbonne Üniversitesinde eğitim görmenin akademik kariyeri açısından önemli olduğunu söyleyen öğrenci, yaşadığı hayal kırıklığını şöyle anlattı:

"Sorbonne'un özgeçmişimde yer alacağı için çok heyecanlıydım. Bunun bana başka kapılar da açacağını düşünüyordum. Kazandığım bir fırsatın bu şekilde elimden alınması çok kötü hissettirdi. Çok üzüldüm."

"BAŞÖRTÜMÜ ÇIKARMAM BENİM İÇİN MÜMKÜN DEĞİL"

Öğrenci yaşadıklarını 28 Şubat dönemine benzetti:

"İnsan çevresinden 28 Şubat sürecinde yaşananları dinliyor ve böyle bir şey kendi başına gelse daha soğukkanlı karşılayacağını düşünüyor. Ama karşınızdaki insan bunu doğrudan size söylediğinde çok farklı oluyor. Bir sıkışmışlık hissediyorsunuz. Başörtümü çıkarmam benim için mümkün değil ama karşımdaki kişi bunu benden bekliyor. Orada iki şeyden birini seçmek zorunda bırakılıyorsunuz."

Başörtüsünün kendisi için dini bir tercih olduğunu söyleyen öğrenci, "Başörtüsünü öylesine takmıyoruz. Karşınızdaki insanın sizden böyle bir şeyi isteyebilmeyi kendinde hak görmesi de çok kötü hissettiriyor" dedi.

"BAŞÖRTÜLÜYÜM DİYE BAŞARIMDAN VAZGEÇECEK DEĞİLİM"

Yaşadıklarını sosyal medyada paylaşmasının ardından "Başörtülüysen başvurmasaydın" ve "Gitmeseydin" şeklinde yorumlarla karşılaştığını söyleyen öğrenci, tepkisini şöyle dile getirdi:

"Ortada bir başarı var. Başarımdan utanacak değilim. Başörtülüyüm diye başarımı göstermeyecek de değilim. Benden sonra geleceklerin neyle karşılaşacaklarını bilmesi, bunun daha çok duyulması ve çözülmesi için paylaştım."

Galatasaray Üniversitesi ve Fransızca eğitim veren diğer üniversitelerde çok sayıda başörtülü öğrencinin bulunduğunu hatırlatan öğrenci, "Ben Sorbonne'u kazanmışken neden başka bir ülkeye gitmek zorunda kalayım?" diye sordu.

FRANSA'DAN AÇIK VE EŞİT UYGULAMA İSTEDİ

Üç başvurusunun ardından yeniden vize başvurusu yapmayı düşünmediğini söyleyen öğrenci, aynı durumun başka öğrencilerin başına gelmemesi için sorunun çözülmesini istedi. Uygulamanın resmi bir kurala dayanması halinde bunun herkese açık ve eşit biçimde uygulanması gerektiğini söyleyen öğrenci şu çağrıyı yaptı:

"Bir kural varsa yetkililer bunu açıkça açıklasın. Herkes neyle karşılaşacağını bilsin. Vize merkezindeki görevlilere de öğrencilere nasıl davranılması gerektiği anlatılsın. Biz oradaki bir görevlinin keyfi tutumunu çekmek zorunda değiliz."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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