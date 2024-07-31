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ABD tarihinde yerli çocuklara uygulanan 150 yıllık vahşet belgelendi! 973 Amerika yerlisi çocuk okullarda öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD tarihinde yerli çocuklara uygulanan 150 yıllık vahşet belgelendi! 973 Amerika yerlisi çocuk okullarda öldürüldü

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD hükümetinin, 1819-1969 yılları arasında Amerikan yerlilerinin çocuklarına uyguladığı vahşet resmen belgelendi. Okullarda 973 çocuğun öldürdüğü tespit edildi.

ABD'de, 1819-1969 yılları arasında hükümetin desteklediği yatılı okullarda en az 973 Amerika yerlisi çocuğun öldüğü tespit edildi. Belgelerde çocukların ölüm nedenleri de sıralandı.

ABD'nin kanlı tarihinde yerli çocuklara uygulanan 150 yıllık vahşet belgelendi! 973 Amerika yerlisi çocuk okullarda öldürüldü - 1. Resim

İŞARETLİ VEYA İŞARETSİZ ÇOCUK MEZARLARI ORTAYA ÇIKTI

İçişleri Bakanı Deb Haaland tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 1969'da sonlanan ve 150 yıllık bir süreci kapsayan dönemde, ABD'de yerli çocukların "zorla" asimile edilmesi için kurulan 400'den fazla yatılı okulun 65'inde işaretli veya işaretsiz çocuk mezarları bulundu.

Soruşturma sonucunda ABD'deki yatılı okullarda en az 973 yerli çocuğun öldüğü belirlendi.

Yetkililer, çocukların neden öldüğüne dair belirgin bulguların bulunmadığını ifade ederken, ölümlerin hastalık, kaza ve cinsel istismar sonucu yaşanmış olabileceğinin kuvvetli ihtimal olduğunu vurguladı.

Yerli kökene sahip Bakan Haaland yaptığı açıklamada, o dönemde yerli çocukların kimliklerini, dillerini, kültür ve bağlarını unutmaya zorlandığını söyledi.

ABD'nin kanlı tarihinde yerli çocuklara uygulanan 150 yıllık vahşet belgelendi! 973 Amerika yerlisi çocuk okullarda öldürüldü - 2. Resim

"BİZLER UNUTULMUŞ BİR TARİHİN PARÇASIYIZ"

Söz konusu yatılı okullardan birine 11 yaşındayken gönderilen Donovan Archambault, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, bugün 85 yaşında olduğunu belirterek, "(Yatılı okul yıllarında) Saçımı zorla kestiler. Ana dilimi konuşmama izin vermediler. Bizden özür dilenmeli. Bizler unutulmuş bir tarihin parçasıyız. Eğitim sürecimiz hakkında daha çok konuşulmalı." dedi.

Yetkililer, yatılı okul travmaları olan bireylerin iyileşme süreçlerine katkıda bulunulması gerektiğini belirtti.

Ulusal Yerli Amerikan Yatılı Okulları Rehabilite Koalisyonu verilerine göre, 1926'da yerli nüfusun yüzde 80'inden fazlasına denk gelen 60 bin çocuk, federal hükümet veya dini organizasyonlar tarafından yönetilen yatılı okullara gönderildi.

ABD'nin kanlı tarihinde yerli çocuklara uygulanan 150 yıllık vahşet belgelendi! 973 Amerika yerlisi çocuk okullarda öldürüldü - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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