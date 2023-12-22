AB'ye kaçak yolla girenlerin sonu Ruanda'da bitecek!

22 Aralık 2023 23:19 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 23:20

Avrupa Birliği (AB) Konseyi ile Avrupa Parlamentosu (AP) uzun zamandır tartışmalara neden olan sığınmacı ve göçmen reformu için 5 temel konuyu gözden geçirerek uzlaşmaya vardı.

2015'teki göç krizinden bu yana sığınmacıların üye ülkeler arasında nasıl dağıtılacağına ve iltica başvuruları reddedilenlerin nasıl geri gönderileceğine çözüm aranırken, üye ülkeler farklı görüşler bildirmişti. 4 Ekim'de üye ülkelerin büyükelçileri, Brüksel'deki toplantıda Göç ve İltica Anlaşması'nın son unsuru olan göç krizlerinin yönetimi hususu üzerinde anlaşmaya vardı.

KAÇAK TÜRKLER İÇİN DE ŞARTLAR DEĞİŞTİ

Ancak yeni anlaşma tartışmaları da beraberinde getirdi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, reform anlaşmasının "kesinlikle başarısız olacağını" söyleyerek, liderlere paketin yanlış olduğunu anlatmaya çalıştığını söyledi. Orban'ın iddiasına göre yeni reformla beraber iltica hakkı olmayan Türk vatandaşlarına yapılacak uygulamalar da değişti.

KAÇAK GİRİŞİN SONU RUANDA DA BİTECEK

Anlaşma, iltica kabul oranları yüzde 20’nin altında (Türkler için yüzde 14) olan ülkelerden gelenlerin, AB’ye alınmamasını öngörüyor. AB’ye kaçak girip iltica talep eden ya da etmeyen Türkler, Hintler, Tunuslular, Bangladeşliler, Faslılar, Sırplar, Bosnalılar ve Tunuslular sınırlarda oluşturulan kamplara alınacak. Hangi ülkeden geldiği bilinmeyenler Afrika’ya (Gana ya da Ruanda) gönderilebilecek.

HENÜZ YASALAŞMADI

AB kurumları, AP seçimlerinin Haziran 2024'te yapılacak olması dolayısıyla mevcut yasama yılının bitimine aylar kala üye ülkelerin anlaşma üzerinde bir an önce uzlaşmasını istiyor. Ardından yeni kuralların yasalaşması için üç AB kurumu Konsey, Komisyon ve Parlamento arasında üçlü müzakerelere geçilecek.