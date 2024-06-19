'Acil durum' ilan ettiler, harekete geçtiler! Hükümet yeni bakanlık kuruyor

Düşük doğum oranları nedeniyle 'demografik ulusal acil durum' ilan edilen Güney Kore'de, geçici olarak 'Nüfus Strateji Planlama Bakanlığı' kurulacağı açıklandı.

2023 yılında 0,72'lik oran ile dünyanın en düşük doğum oranına sahip ülkeler sıralamasında ilk sıraya yerleşen Güney Kore'de, düşüş trendi devam ediyor.

'Düşük doğum oranı ve yaşlanan nüfus' konulu toplantıda konuşan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkesinin düşük doğum oranlarına önlem amacıyla 'demografik ulusal acil durum' ilan ettiğini bildirdi.

Hükümetin düşük doğum oranıyla mücadele etmek için her türlü çabayı göstereceğini belirten Yoon, "Bugün resmen demografik bir ulusal acil durum ilan ediyorum. Düşük doğum oranı sorunu aşılana kadar kapsamlı bir müdahale sistemini etkinleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

GEÇİCİ OLARAK BAKANLIK KURULACAK

Yoon, bu kapsamda "iş ve yaşamı dengeleme, çocuk bakımını iyileştirme ve daha iyi barınma sağlama" olmak üzere üç ana alan üzerinde yoğunlaşacaklarını söyledi.

Ebeveynler üzerindeki eğitim yükünü hafifletmek için çocuk bakımına desteği artırma ve ilkokullarda okul sonrası programları genişletme sözü veren Yoon, önlemlerin uygulanmasını sağlamak için geçici olarak Nüfus Strateji Planlama Bakanlığının kurulacağını kaydetti.