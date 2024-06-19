Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 'Acil durum' ilan ettiler, harekete geçtiler! Hükümet yeni bakanlık kuruyor

'Acil durum' ilan ettiler, harekete geçtiler! Hükümet yeni bakanlık kuruyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
&#039;Acil durum&#039; ilan ettiler, harekete geçtiler! Hükümet yeni bakanlık kuruyor

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Düşük doğum oranları nedeniyle 'demografik ulusal acil durum' ilan edilen Güney Kore'de, geçici olarak 'Nüfus Strateji Planlama Bakanlığı' kurulacağı açıklandı.

2023 yılında 0,72'lik oran ile dünyanın en düşük doğum oranına sahip ülkeler sıralamasında ilk sıraya yerleşen Güney Kore'de, düşüş trendi devam ediyor.

'Düşük doğum oranı ve yaşlanan nüfus' konulu toplantıda konuşan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkesinin düşük doğum oranlarına önlem amacıyla 'demografik ulusal acil durum' ilan ettiğini bildirdi.

Hükümetin düşük doğum oranıyla mücadele etmek için her türlü çabayı göstereceğini belirten Yoon, "Bugün resmen demografik bir ulusal acil durum ilan ediyorum. Düşük doğum oranı sorunu aşılana kadar kapsamlı bir müdahale sistemini etkinleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

GEÇİCİ OLARAK BAKANLIK KURULACAK

Yoon, bu kapsamda "iş ve yaşamı dengeleme, çocuk bakımını iyileştirme ve daha iyi barınma sağlama" olmak üzere üç ana alan üzerinde yoğunlaşacaklarını söyledi.

Ebeveynler üzerindeki eğitim yükünü hafifletmek için çocuk bakımına desteği artırma ve ilkokullarda okul sonrası programları genişletme sözü veren Yoon, önlemlerin uygulanmasını sağlamak için geçici olarak Nüfus Strateji Planlama Bakanlığının kurulacağını kaydetti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Dusan Tadic geri adım attı! İngiltere maçının sonundaki açıklamaları için özür dilediGazze'de katliama ABD desteği! İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatında sona gelindi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gazze'de katliama ABD desteği! İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatında sona gelindi - Dünyaİsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatında sona gelindiYunanistan alevlere teslim! Bölge halkı tahliye emrine uymadı - DünyaYunanistan alev alev! Ekipler teyakkuzdaMekke'de sıcaklıklar 52 dereceyi aştı! Yüzlerce hacı adayı hayatını kaybetti - DünyaYüzlerce hacı adayı hayatını kaybettiİsrail ilk kez saldırdı! Lübnan'ın Sur'u hedefte, ölü ve yaralılar var - DünyaLübnan'ın Sur'u hedefte, ölü ve yaralılar varGazze'nin dış dünyaya açılan tek kapısı 'Refah' kullanılamaz halde - Dünya'Refah' kullanılamaz haldeNetanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'dan Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar hakkında çarpıcı sözler - DünyaNetanyahu'nun oğlundan olay paylaşım
Sonraki Haber Yükleniyor...