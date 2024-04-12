Yunanistan'da doğum oranları 92 yılın en düşük seviyesinde: hükümetin çözümleri işe yaramıyor

Yunanistan'da doğum oranları son 92 yılın en düşük seviyesinde ve hükümet bu soruna çözüm bulmak için yeni önlemler almaya hazırlanıyor.

Avrupa'nın en düşük doğum oranına sahip ülkelerinden biri olan Yunanistan, bu eğilimi tersine çevirmeye çalışıyor.

Yunanistan'da 2022 yılında son 92 yılın en düşük doğum oranı kaydedildi ve resmi olmayan ilk veriler, 2023 yılında da bir başka düşüşe işaret ediyor.

Yıllarca süren kemer sıkma politikalarına, göçe ve gençler arasında değişen tutumlara yol açan borç krizi, ülkede doğurganlığın azalmasının en önemli sebeplerinden biri olarak gösteriliyor.

Avrupa'nın büyük bir kısmı halihazırda, doğum oranlarındaki düşüşle mücadele ediyor. Uzmanlara göre bu, uzun vadeli ekonomik refahı tehdit edecek bir faktör.

Yunanistan ise bu durumun en çarpıcı şekilde kendini gösterdiği Avrupa ülkelerinden biri. Bazı kasabalarda yıllardır tek bir doğum bile kaydedilmedi.

Yetkililer, hükümetin mayıs ayında doğum oranlarını arttırmak için yeni önlemler almayı planladığını açıkladı.

Yetkililere göre plan, aileler için nakit yardımları, gençler için uygun fiyatlı konutlar, mali teşvikler ve göçmenlerin iş gücüne dahil edilmesi gibi önlemleri içeriyor.

Benzer önlemler daha önce diğer Avrupa Birliği ülkelerinde da alındı ancak başarı sağlanamadı. Demografi uzmanları Yunanistan'da da yakın bir sonuç bekliyor.

Öyle ki planı hazırlayanların dahi şüpheleri var. Yunanistan'ın sosyal uyum ve aile işlerinden sorumlu bakanı Sofia Zacharaki'nin Reuters'e verdiği demeçte, "Eğer size herhangi bir bakanlıktaki herhangi bir bakanın bu eğilimi tersine çevirebileceğini söylersem yalan söylemiş olurum." dediği aktarıldı.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN BÜYÜK FELAKET

Nüfus sayımı verilerine göre, ülkenin en yoksul belediyelerinden biri olan Kumçiftliği'nin (Orestiada) nüfusu 2011 ile 2021 yılları arasında yüzde 16 oranında azaldı.

Buraya bağlı Çirmen (Ormenio) köyünün muhtarı Stratos Vasiliadis, köyün eskiden çocuklarla dolu olduğunu ancak şimdi 300 sakinin üçte ikisinin 70 yaşın üzerinde olduğunu söylüyor.

Hükümet daha önce de doğum yardımı ve bebek eşyalarında vergi indirimleri gibi önlemler aldı ancak bunlar yeterince etkili olamadı.

Borç kriziyle gündeme gelen Yunanistan ekonomisi son yıllarda toparlandı ancak Başbakan Kiryakos Miçotakis'e göre, düşen doğum oranları emekli maaşları için "saatli bir bomba" ve ülke için de "ulusal bir tehdit" teşkil ediyor.

GENÇLER AİLELERİYLE YAŞIYOR

Hükümetin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, borç krizinin oluşturduğu travmanın üstesinden gelmek. Sadece birkaç yıl önce gençler arasında işsizlik oranı yüzde 60'ın üzerindeydi, şimdiyse yüzde 25 civarında.

Yüz binlerce genç ülkeyi terk etti. Kalanlar da enflasyon ve yükselen kiralar nedeniyle emlak piyasasının dışına itilmiş durumda. Birçoğu 30'lu yaşlarında aileleriyle yaşıyor.

Çirmen yakınlarında öğretmenlik yapan Nektaria Mouropoulou bir aile sahibi olmak istediğini ancak ayda bin euro kazandığını ve bunun üçte birinin küçük dairesinin kirasına gittiğini söylüyor.

Çirmen'e en yakın olan ve 17 köye hizmet veren ilkokulun mevcudu giderek azalıyor. Birinci sınıf mevcudunun sadece 4 olduğunu belirten okul müdürü Dimitris Rossidis'e göre, gelecek yıl hiç çocuk kalmayacak.