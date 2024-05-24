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Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail kararı: Refah operasyonu derhal durmalı

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Dünya Haberleri

Tüm dünyanın sabırsızlıkla beklediği İsrail kararı açıklandı. İnsani felaketin önlenmesi için İsrail'in yeterli önlemleri almadığını belirten Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Refah'taki saldırılarını derhal durdurmasını istedi. Mahkeme, İsrail'den 1 ay içinde bir 'tedbir raporu' vermesini de talep etti. Refah sınır kapısının derhal açılmasına karar veren Mahkeme, "İsrail yardımları engelliyor, bu kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı davada büyük gün! Uluslararası Adalet Divanı toplandı. Kamuya açık oturumda yapılan divanda karar metnini, Divan Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam okudu.

"BÖLGEDE İNSANİ DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞTİ"

Refah'ın durumunun felaket durumda olduğunu belirten Uluslararası Adalet Divanı, son mahkeme kararından bugüne, bölgede insani durumun daha da kötüleştiğini bildirdi. Mahkeme, insani felaketin önlenmesi için İsrail'in yeterli önlemleri almadığını ifade ederek "İsrail, Refah saldırısını durdurmalı ve Gazze ve Refah için ek tedbirler getirilmeli" dedi.

Adalet Divanı İsrail kararını açıklıyor - 1. Resim

İşgalcilerin Refah'ta başlattığı saldırıların Gazzelilerin haklarını telafisi mümkün olmayan şekilde zarara uğrattığı gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanından (UAD) İsrail aleyhine talep ettiği yeni tedbirlere ilişkin karar açıklandı.

Gazze Şeridi'ne BM ve yetkili tüm kuruluşların erişiminin sağlanması ve soykırım iddialarının yerinde incelenmesi için sorumlulara izin verilmesine karar verildi.

REFAH İÇİN EK TEDBİR KARARI

Söz konusu mahkemede söz sahibi olan Yargıç Nawaf Salam, İsrail Refah'ta 800 bin Filistin vatandaşını yerinden ettiğini, soykırım sürecinde "Filistinli vatandaşların içebileceği suyu dahi yok" diyerek bölgede yaşam alanın kalmadığına vurgu yaptı. Bu sebeple İsrail'den 1 ay içinde bir 'tedbir raporu' vermesini de talep etti. Bunun yanında rehinelerin koşulsuz serbest bırakılmasını, sınır kapılarının açılması kararı alınan davada sonuç, Gazze lehine oldu.

🔴 UAD açıklamasından satır başları:

Filistin vatandaşlarının içebileceği su dahi yok.

İsrail askeri operasyonu derhal durdurmalı.

Gazze'de tedbir kararına ihtiyaç var.

İsrail 1 ay içinde bir rapor hazırlayıp sunmalı.

Gazze'ye kesintisiz yardım sağlanmalı.

Rehineler koşulsuz şekilde serbest bırakılmalı.

Sınır kapıları derhal açılmalı.

İsrail sivilleri korumuyor, yardımları önlüyor.

Refah için ek tedbir kararı alındı.

Refah sınır kapısı açık tutulmalı.

Düzenleyen:  - Dünya
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