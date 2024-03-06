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Adı yolsuzluğa karışmıştı, Peru Başbakanı Alberto Otarola istifa etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Adı yolsuzluğa karışmıştı, Peru Başbakanı Alberto Otarola istifa etti
Peru, Başbakan, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adı yolsuzluğa karışan Peru Başbakanı Alberto Otarola, hakkındaki iddialar sebebi ile görevinden istifa ettiğini açıkladı. Eski Cumhurbaşkanı Martin Vizcarra'yı suçlayan Otorala, "Bu kararı hükümeti rahatlatmak için aldım" dedi...

Peru Başbakanı Alberto Otarola, basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte ile görüşmesinin ardından başbakanlık görevinden istifa ettiğini belirtti.

"BU KARARI HÜKÜMETİ RAHATLATMAK İÇİN ALDIM"

Peru'nun eski Cumhurbaşkanı Martin Vizcarra'yı suçlayan Otorala, "Hükümeti rahatlatmak için bu kararı aldım. Tüm soruşturmalara açığım ve bütün bunların arkasında Bay Martin Vizcarra'nın olduğundan hiç şüphem yok." ifadesini kullandı.

İDDİALARI REDDETTİ

Kendisine yönelik yolsuzluk iddialarını "hiçbir şekilde" kabul etmediğini vurgulayan Otarola, "Hayatım ve profesyonel kariyerim boyunca ahlakı, etiği ve hukukun üstünlüğüne daima inandım." değerlendirmesinde bulundu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Otarola'nın eski eşi ile yaptığı telefon görüşmesinin, ses kayıtlarının ortaya çıkması üzerine harekete geçen savcılık, başbakan hakkında yolsuzluk iddiasıyla ön soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Peru basınına göre, Otarola, devletle yapılan usulsüz bir sözleşmede eski iş ortağına kolaylık sağlamakla da suçlanıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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