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Afrika'da yeni nüfuz çatışması: ABD askerleri çekildi, Rusya konuşlandı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Afrika&#039;da yeni nüfuz çatışması: ABD askerleri çekildi, Rusya konuşlandı!

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rus Afrika Kolordusu Nijer'de konuşlandırıldı.

Batı Afrika ülkesi terörle mücadelede ABD ile yakın işbirliğinden uzaklaşıp güvenlik için Rusya'ya yöneldi ve Ruslara ait Wagner savaşçıları Nijer'e konuşlandı.

Nijer devlet televizyonu, askeri malzemelerle donatılmış bir uçakla ülkeye gelen Rus askeri eğitmen grup Wagner'in görüntülerini yayınladı. Yayında Fransızca konuşan Rus eğitmenlerden biri "Nijer ordusunu buradaki askeri teçhizatı kullanması için eğitmek üzere buradayız. Rusya ve Nijer arasındaki askeri işbirliğini geliştirmek için buradayız." dedi.

ABD'li yetkililer, Nijer'in CNSP olarak bilinen iktidardaki askeri konseyinin henüz Amerikan askerlerine ülkeyi terk etme emri vermediğini söyledi. Ancak Rus güçlerinin gelişi, diplomatik ve sivil personel ile birlikte ABD güçlerinin ülkede kalmasını karmaşık hale getiriyor. Ayrıca Nijer-ABD ortak kontrgerilla operasyonlarının geleceğine de şüphe düşürüyor.

Yakın zamana kadar Washington, Nijer'i son yıllarda darbelerle sarsılan bir bölgede kilit bir ortak ve müttefik olarak görüyor, Afrika'nın Sahel olarak bilinen Sahra altı bölgesinde Amerikan karşı ayaklanma operasyonlarının kalbi olarak hizmet veren çöllük bir alandaki bir hava üssüne milyonlarca dolar yatırım yapıyordu.

ABD ayrıca ülkeyi ve komşularını kasıp kavuran El Kaide ve İslam Devleti grubuyla bağlantılı militanların isyanlarını bastırmak için Nijer güçlerinin eğitimine de büyük yatırım yaptı. Ancak geçen yaz, ABD tarafından eğitilen bu seçkin güçlerden bazıları, seçilmiş cumhurbaşkanını deviren bir darbede yer aldı. O zamandan beri Nijer'in yeni liderleri ile Washington arasındaki ilişkiler kötüleşti.

ABD ASKERLERİ ARTIK TANINMAYACAK

Geçtiğimiz ay ABD'nin Afrika'daki en üst düzey temsilcisi Molly Phee başkanlığındaki bir ABD heyetinin ziyaretinin ardından cunta, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada ABD tarafından inşa edilen hava üssünden yapılan uçuşların yasadışı olduğunu ve ülkedeki Amerikan askeri varlığını artık tanımadığını duyurdu.

Cunta, Nijer'i Rusya ve İran ile işbirliği yapmaması konusunda uyaran ABD'yi eleştirerek, Afrika ülkesini ortakları arasında seçim yapmaya zorlamaya çalıştığını söyledi.

Devam eden görüşmelerle ilgili olarak isminin açıklanmaması kaydıyla konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, Washington'un Nijer ile askeri işbirliğini gözden geçirmek için seçenekleri değerlendirdiğini söyledi. Yetkili, ilerlemenin kolay olmayacağını ancak her iki tarafın da kaygılarını ve çıkarlarını karşılayacak bir formül bulunması için hala umut olduğunu söyledi.

Bu, dünyanın en fakir ülkelerinden birinde yeni bir nüfuz mücadelesini ortaya koyuyor. Zengin maden kaynaklarına sahip ülkenin bu stratejik ülkenin atmosferi, Rus tarafı ile gizli müzakereler yürütülürken, Nijer'deki özel kaynaklara göre Amerikalılar ve Ruslar arasında bir nüfuz çatışmasına sahne oldu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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