Afrika'dan yayılıyor, 5 ayda 9 bin kişiye bulaştı! Giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyalardan geçebiliyor

Özellikle Afrika'da etkili olan M çiçeği virüsü hızla yayılıyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde yıl başından bu yana 9 bin 100 M çiçeği virüsü vakasının kaydedildiği bildirildi.

M çiçeği virüsü, Afrika'da hızla yayılmaya devam ediyor.

Güney Kivu Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, eyaletteki 34 sağlık bölgesinin tamamında M çiçeği virüsü vakasının görüldüğü ifade edildi.

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, ocak ayından bu yana Güney Kivu'da 9 bin 100 M çiçeği virüsü vakası kaydedildiği, virüs nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sadece bu hafta 400'den fazla yeni vaka kaydedildiği belirtilen açıklamada, virüsün giderek yayıldığına işaret edilerek, halka hijyen kurallarına uymaları çağrısı yapıldı.

M ÇİÇEĞİ NEDİR?

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş kişilerden bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.