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Haberler > Dünya > Alman siyasetçiden sert çıkış - Almanya İsrail'e silah ambargosu uygulamalı

Alman siyasetçiden sert çıkış - Almanya İsrail'e silah ambargosu uygulamalı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Alman siyasetçiden sert çıkış - Almanya İsrail&#039;e silah ambargosu uygulamalı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya’da Sol Parti’den ayrılarak kendi partisini kuran Sahra Wagenknecht, Alman hükümetinden İsrail’e silah ambargosu talep etti.

Yeni Birlik Partisi lideri Sahra Wagenknecht İsrail hükümetine yönelik ciddi suçlamalarda bulundu ve Alman hükümetini harekete geçmeye çağırdı.

Sahra Wagenknecht İsrail'e karşı derhal silah ambargosu uygulanması çağrısında bulundu. Wagenknecht yaptığı açıklamada "Gazze'deki ölümler ve İsrail'in komşu ülkelere yönelik saldırıları derhal sona ermelidir" dedi. "Açlıktan ölmek üzere olanları doyurmak isteyen uluslararası yardım kuruluşlarının çalışanlarının İsrail ordusu tarafından hedef alınmasının sonuçları olmalı." Alman hükümetinin, Netanyahu hükümetinin sorumsuz savaşını meşru müdafaa olarak güzellemesi gibi bir sorumluluğumuz olmadığı uyarısında bulundu.

Alman siyasetçiden sert çıkış - Almanya İsrail'e silah ambargosu uygulamalı - 1. Resim

Wagenknecht, İsrail hükümetinin tüm çağrılara kulak tıkayıp uluslararası insancıl hukuku ayaklar altına alması devam ederken, Alman hükümetinin buna silah ambargosuyla karşılık vermesi gerektiğini söyledi. "Bir yandan uluslararası insani yardım organize edilirken diğer yandan Batılı devletlerin özellikle kadın ve çocukların öldürülmesine devam edilmesi için silah tedarik etmesi son derece ikiyüzlü bir tutumdur. Bu en azından İsrail hükümeti tarafından işlenen savaş suçlarına dolaylı olarak iştirak etmek anlamına gelir."

Parti lideri "İsrail'in güvenliğini savunan Almanya'nın varlık nedeni, şüphe durumunda, kontrolden çıkmış bir İsrail hükümetini dize getirmek anlamına da gelmelidir." şeklinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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