Almanya Başbakanı duyurdu: Erdoğan'ın kendisini ziyaret etme davetini kabul edeceğim

Almanya Başbakanı Merz, yaptığı açıklamada Türkiye'nin önemli bir NATO ortağı olduğunu söyledi. Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın gelecekte kendisini ziyaret etme yönündeki davetini de kabul edeceğini ifade etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, göreve gelmesinin 4’üncü gününde üçüncü yurt dışı ziyaretini Belçika’ya yaptı.

Merz, 9 Mayıs Avrupa Günü’nde Brüksel’de AB ve NATO yetkilileriyle bir araya geldi. Temaslarına ilk olarak AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile başlayan Merz, daha sonra AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Daha sonra NATO karargahına geçen Merz, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşme gerçekleştirdi.

"TÜRKİYE BİZİM İÇİN SON DERECE DEĞERLİ VE ÖNEMLİ BİR NATO ORTAĞI"

Rutte görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında Türkiye’ye yönelik mesajlar veren Merz, "Türkiye, NATO topraklarında stratejik önemi açısından küçümsenemeyecek bir bölgeyi korumaktadır. Bu nedenle Türkiye bizim için son derece değerli ve önemli bir NATO ortağıdır. Türkiye ile NATO içindeki bu ortaklığı sürdürmek ve daha da genişletmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN DAVETİNİ KABUL ETTİ

Geçen yıl Türkiye’ye yapacağı ziyaretin iptal olduğunu hatırlatan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın gelecekte kendisini ziyaret etme davetini kabul edeceğini söyleyen Merz, Alman hükümeti olarak Türkiye'ye savaş uçağı sevkiyatına izin verip vermeyecekleri konusunda bir karar vereceklerini de sözlerine ekledi.