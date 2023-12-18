Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kovid oldu

18 Aralık 2023 15:17 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 15:18

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ancak çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Scholz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, hafif bir seyir beklediğini ve izolasyon önlemleriyle masa başında çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Scholz'un yarın Slovakya Başbakanı Robert Fico ile planlanan görüşmesi dahil bugün ve yarınki yüz yüze görüşmelerinin iptal edildiğini söyledi.

Hebestreit, Şansölye Scholz'un telefon ve video konferans yoluyla resmi görevlerine devam edeceğini ancak yüz yüze görüşmelerin olmayacağını vurguladı.