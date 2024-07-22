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Almanya, İngiltere ve İspanya başta olmak üzere birçok ülke lideri Biden'ı çekilme kararından dolayı tebrik etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Joe Biden, Kamala Harris, Dünya Liderleri, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Joe Biden'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimine aylar kala yarıştan çekilmesi dünya gündemine oturdu. İspanya, Almanya ve İngiltere gibi birçok ülkenin lideri Biden'ı kararından dolayı tebrik etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e desteğini açıklamasının ardından dünya liderlerinden, Biden'a teşekkür mesajları geldi.

ABD Başkanı Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını desteklediğini duyurdu.

Dünyanın dört bir yanından liderler, Biden'ın çekilme kararı almasının ardından açıklamalarda bulundu.

"DOSTUM JOE BİDEN, ÜLKESİ, AVRUPA VE DÜNYA İÇİN ÇOK ŞEY BAŞARDI"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, X'ten yaptığı açıklamada, Biden'ın adaylıktan çekilme kararının takdiri hak ettiğini belirtti.

Scholz, "Dostum Joe Biden, ülkesi için, Avrupa için, dünya için çok şey başardı. Onun sayesinde transatlantik işbirliği sıkı, NATO güçlü ve ABD bizim için iyi ve güvenilir bir ortak. Tekrar aday olmama kararı takdiri hak ediyor." ifadesini kullandı.

Almanya, İngiltere ve İspanya başta olmak üzere birçok ülke lideri Biden'ı çekilme kararından dolayı tebrik etti - 1. Resim

"BELKİ DE BU HAYATINIZDAKİ EN ZOR KARARDI"

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Biden'ın siyasi kariyeri boyunca "dünyayı daha güvenli, demokrasi ve özgürlüğü daha güçlü tutan zor kararlar aldığını" söyleyerek, "Son kararınızı açıklarken de aynı ilkeler doğrultusunda hareket ettiğinizi biliyorum. Belki de bu hayatınızdaki en zor karardı." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, X'ten yaptığı açıklamada, Biden ve eşi Jill Biden'a teşekkür ederek, Başkan'ı Kanadalılar için "gerçek dost" olarak nitelendirdi.

Trudeau, "O, harika bir adam ve yaptığı her şeye ülkesine duyduğu sevgi yön veriyor." ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da X hesabındaki paylaşımda, Biden'ın kararına saygı duyduğunu ve kalan görev süresi boyunca kendisiyle çalışmayı "dört gözle beklediğini" kaydetti.

Almanya, İngiltere ve İspanya başta olmak üzere birçok ülke lideri Biden'ı çekilme kararından dolayı tebrik etti - 2. Resim

"VEREBİLECEĞİ EN İYİ SİYASİ KARAR"

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın kararının "verebileceği en iyi siyasi karar" olduğunu düşündüğünü belirterek, "Japonya-ABD ittifakı, ülkemizin diplomasi ve güvenliğinin temel taşı, bundan dolayı yaşananları yakından takip edeceğiz." dedi.

Çekya Başbakanı Petr Fiala da X'ten yaptığı açıklamada, Biden'ın başkanlık yarışından çekilme kararını, "kişisel olarak zor ama çok değerli bir karar" olarak değerlendirdi.

"BİDEN'IN LİDERLİĞİ İÇİN HER ZAMAN MÜTEŞEKKİR OLACAĞIZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptığı paylaşımda, Biden'ın Ukrayna'ya verdiği destek için minnettar olduklarını belirtti.

Biden tarafından alınan "zor ama güçlü" karara saygı duyduklarını vurgulayan Zelenskiy, "Biden'ın liderliği için her zaman müteşekkir olacağız. Ülkemizi destekledi, bize yardımcı oldu ve bu korkunç savaş boyunca bize destek sağlamayı sürdürdü." ifadesini kullandı.

Almanya, İngiltere ve İspanya başta olmak üzere birçok ülke lideri Biden'ı çekilme kararından dolayı tebrik etti - 3. Resim

"BÜYÜK BİR BAŞKANDAN BÜYÜK BİR JEST"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X'teki paylaşımında, Biden'ı "cesur ve onurlu" kararı için takdir ettiğini belirtti.

Biden'ın görev süresi boyunca aldığı "önemli kararlara" dikkati çeken Sanchez, "Her zaman demokrasi ve özgürlük için mücadele etmiş büyük bir başkandan büyük bir jest." değerlendirmesinde bulundu.

İrlanda Başbakanı Simon Harris da Biden'a "küresel liderliği" ve "dostluğu" için teşekkür etti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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