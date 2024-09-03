Almanya seçimlerinde aşırı sağ depremi!

5 milyon seçmenin oy kullanma hakkı olduğu ülkenin doğusundaki iki eyaletten birini aşırı sağcı AfD’nin kazanması ülkede şok etkisi yaptı

Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, 5 milyon seçmenin oy kullanma hakkı olduğu ülkenin doğusundaki iki eyalette yapılan seçimlere damgasını vurdu. Thüringen eyaletindeki AfD oyların yüzde 33,2’sini alarak birinci parti olurken Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) oyların yüzde 24,5’ini aldı.

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Sol Partiden ayrılan “Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin” (BSW) Partisi girdiği ilk seçimde yüzde 15,8 oy alarak dikkatleri çekti. Bir önceki seçime göre 18,6 puan kaybeden Sol Parti, yüzde 12,4 oyla dördüncü sırada yer aldı. 2019 seçimlerine göre oyunu 7,4 puan artıran AfD, böylelikle Almanya’da 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde aşırı sağcı bir parti ilk kez bir eyalet parlamentosu seçiminde ilk sırayı aldı. Federal hükûmetin büyük ortağı Başbakan Olaf Scholz’un Sosyal Demokrat Partisi (SPD) 1,2 puan kaybederek yüzde 7 oy alırken, hükûmet ortağı Yeşiller Partisi yüzde 4 oy oranıyla meclise giremedi. Hükûmetin küçük ortağı FDP 3,8 puan kaybederek yüzde 1,2 oy aldı.

SCHOLZ: AŞIRILARI DIŞLAYIN

3,3 milyon seçmenin bulunduğu Saksonya’da CDU, 1 puan kaybetmesine rağmen yüzde 31,5 oy alarak birinci oldu. AfD ise oylarını 1,6 puan artırarak yüzde 30 ile ikinci oldu. BSW Partisi yüzde 12 oy ile üçüncü, SPD oyunu 0,8 puan artırmasına rağmen yüzde 8,5 ile dördüncü sırada yer aldı. 2019’a göre 3,4 puan kaybeden Yeşiller yüzde 5,5, Sol Parti ise 8,3 puan kaybederek yüzde 4 oy oranında kaldı. Seçim sonuçlarının ardından her iki eyalette hükûmet kurma çalışmalarının zor olacağı ifade ediliyor. Seçim sonuçlarını ‘acı’ ve ‘endişe verici’ olarak nitelendiren Almanya Başbakanı Olaf Scholz, diğer partileri aşırı sağcıları dışlamaya çağırdı. AfD’nin Thüringen eyaletindeki başbakan adayı Björn Höcke, yasak slogan kullandığı için mahkemeye çıkmıştı.

"SEÇİMİN SONUCU PUTİN'İN İŞİNE YARADI"

ABD’nin etkili gazetelerinden Wall Street Journal, iktidar partilerinin çöktüğünü yazdı. İngiliz The Guardian, AfD’nin elde ettiği başarının tedirgin edici sorulara yol açtığına işaret etti. İtalyan La Repubblica gazetesi, seçim sonucunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in işine yaradığı görüşünü dile getirdi.